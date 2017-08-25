Сергей Фурсенко: Соперники сильные. Но «Зенит» должен выходить из группы
Президент петербуржского клуба — о Лиге Европы.
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Президент петербуржского клуба в интервью «СЭ» подвел итоги жеребьевки.
— Мы удовлетворены, — рассказал Фурсенко сразу после жеребьевки. — Нормальная группа, достаточно сильные соперники. На сильные команды всегда выше настрой и с ними интереснее играть. «Зенит» должен выходить из такой группы.
— Для вас принципиально занять именно первое место в группе?
— Вы же знаете, мы всегда хотим быть только первыми.
— Какая в целом задача стоит перед Роберто Манчини в Лиге Европы?
— Стараемся ставить максимальные цели. Для нас это ценный турнир, в котором мы можем показать свою игру. Сейчас идет формирование команды, футболисты сыгрываются. Через матчи это проще делать.
— Давайте вернемся ко встрече с «Утрехтом». По ходу нее не возникало чувство тревоги за итоговый результат?
— Конечно, было волнительно. Но мы всегда верим. И когда Кокорин забил второй мяч, все встало на свои места.
— Тогда про Кокорина. Поделитесь секретом — как вы вернули его к жизни?
— Кокорин всегда был очень талантливым, сильным, хорошо технически оснащенным игроком. Сейчас он просто встретился с тренером, который смог его максимально раскрыть.
— Вы лично проводили беседы с Кокориным?
— Работа президента сложная. Она не на показ. У нас тренер определяет игровые вещи.
— Вопрос про трансферы — в «Зените» еще будут новички?
— Мы будем работать по трансферам до конца заявочной кампании.
— Так будут еще покупки?
— Все в этой жизни возможно.
— Артем Дзюба точно остается в команде или может уйти в аренду?
— Пока в этом вопросе никаких изменений нет. Если будут — вы о них сразу узнаете.
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