Манчини: ФК «Зенит» досталась очень ровная и очень сложная группа в Лиге Европы

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«Зенит» попал в группу L, где встретится с испанским клубом «Реал Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и «Вардаром» из Македонии. Матчи группового этапа пройдут с 14 сентября по 7 декабря.

«Я считаю, что это очень сложная группа, потому что одна команда (“Русенборг”) ранее выбила “Аякс”, другая (“Вардар”) — “Фенербахче”. “Реал Сосьедад” — это очень сильная команда. Так что нам будет непросто. Это абсолютно ровная группа, именно поэтому она сложная. В группе четыре команды, две по-любому пройдут дальше», — сказал Манчини «Р-Спорт».

«Зенит» стартует в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября выездным матчем с «Вардаром». «Я видел дату первого матча, мы играем на выезде и это будет очень важный матч для нас», — сказал Манчини.