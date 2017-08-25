«Славия» надеется получить информацию об «Астане» от Беранека

Клуб был образован в 1892 году, за время существования 22 раза выигрывал чемпионат Чехословакии, а также 4 раза примеряли золотые медали чемпионата Чехии. Причем «Славия» в еврокубки попали в качестве действующего чемпиона страны..



Пражане стартовали, как и «Астана» в Лиге Чемпионов, в третьем раунде «Славия» прошла белорусский БАТЭ, а в раунде плей-офф проиграли кипрскому АПОЭЛ.

Сразу же после жеребьевки группового этапа Лиги Европы пресс-служба трехкратных чемпионов Казахстана поговорили с генеральным директором ФК «Славия» Мартином Кробом.



— Нам попалась тяжелая, но очень интересная группа. На данный момент мы не имеем детальной информации о соперниках, но я уверен, что все матчи будут напряженными и интересными для болельщиков..



— Одним из ваших соперников станет «Астана». Что вы знаете о казахстанском футболе и клубе?

— Один из наших тренеров молодежных команд Мирослав Беранек работал главным тренером «Астаны» и сборной Казахстана. Надеюсь, что мы сможем у него взять больше информации о стадионе, клубе и городе в целом. Если говорить обо мне, то я никогда не был в Казахстане и с нетерпением жду возможности посетить столицу Казахстана..



— Какие цели команда ставит перед собой на групповой этап?

— Стоит учесть также тот факт, что «Славия» уже около 10 лет не играла в еврокубках, соответственно мы попали в четвертую группу и не считаемся фаворитами и наша главная цель — это получить опыт. Тем не менее, я уверен, что команда приложит все усилия для того, чтобы занять место, позволяющее пройти в следующий раунд.