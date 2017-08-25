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25 августа 2017, 17:45 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Стоимость билетов на матч ЛЧ «Спартак» — «Ливерпуль» начинается от двух тыс. рублей

ТАСС, 25 августа. Продажа билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским «Спартаком» и английским «Ливерпулем» стартовала в пятницу, стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Матч группы Е «Спартак» — «Ливерпуль» пройдет 26 сентября в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Встреча начнется в 21:45 мск.

Самый дешевый билет на игру стоит две тысячи рублей. Самый дорогой — 40 тысяч. На первых двух этапах продажи с 25 августа по 4 сентября и с 5 по 7 сентября покупка билетов доступна только для владельцев абонементом на матчи чемпионата России в текущем сезоне. Каждый болельщик сможет купить не более двух билетов в руки.

На третьем этапе продаж с 8 по 10 сентября приобрести билеты на матч смогут владельцы карт болельщиков «Спартака», которые смогут получить не более одного билета в одни руки. На четвертом этапе с 11 по 26 сентября купить билеты смогут все желающие, но не более одного в одни руки.

Соперниками «Спартака» на групповом этапе также являются испанская «Севилья» и словенский «Марибор». Первый матч красно-белые проведут 13 сентября на выезде против «Марибора».

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