Матч группы Е «Спартак» — «Ливерпуль» пройдет 26 сентября в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Встреча начнется в 21:45 мск.

Самый дешевый билет на игру стоит две тысячи рублей. Самый дорогой — 40 тысяч. На первых двух этапах продажи с 25 августа по 4 сентября и с 5 по 7 сентября покупка билетов доступна только для владельцев абонементом на матчи чемпионата России в текущем сезоне. Каждый болельщик сможет купить не более двух билетов в руки.

На третьем этапе продаж с 8 по 10 сентября приобрести билеты на матч смогут владельцы карт болельщиков «Спартака», которые смогут получить не более одного билета в одни руки. На четвертом этапе с 11 по 26 сентября купить билеты смогут все желающие, но не более одного в одни руки.