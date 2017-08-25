Руководство «Астаны» озвучило футболистам задачи на группу Лиги Европы

Соперниками «Астаны» в группе А станут испанский «Вильярреал», израильский «Маккаби» из Тель-Авива и чешская «Славия».

— Прежде чем прокомментировать результаты жеребьевки, отмечу, что в этот раз «Астана» при расчете рейтинга клубов попала на первую строчку третьей корзины. Причем, чтобы быть в ротации второй корзины, нам не хватило всего 0,033 балла.

Говоря о соперниках по группе, наверное, нет смысла напоминать, что на групповой стадии еврокубков слабых соперников просто не может быть. Безусловно, выделяется «Вильярреал». Испанский клуб трижды выходил в полуфинал Лиги Европы и силу этой команды мы не так давно ощутили на себе, когда «Астана» уступила этому сопернику по всем статьям.

«Маккаби» из Тель-Авива не так давно прошел в Лиге Европы алматинский «Кайрат», израильтане — очень серьезный соперник.

Пражская «Славия», пожалуй, самая известная команда Чехии, 26-кратный чемпион своей страны, клуб с яркой европейской историей, воспитавший выдающихся чешских футболистов, — сказал Хамитжанов.

— Какая задача будет стоять перед «Астаной» в текущей групповой стадии Лиги Европы?

— У нас будет задача-минимум — занять в группе третье место, что уже будет достойным результатом, учитывая, что в двух предыдущих групповых стадиях мы занимали последние места. Однако у нас будет и задача-максимум — занять второе место в группе и впервые в истории казахстанского футбола пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы. Если команде удастся достичь этого рубежа, то этот факт станет новым ярким достижением нашего клуба.

Стоит отметить, что казахстанский клуб уступает конкурентам по стоимости состава.