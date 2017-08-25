Руководство «Астаны» озвучило футболистам задачи на группу Лиги Европы
Генеральный менеджер «Астаны» Cаян Хамитжанов в интервью официальному сайту клуба озвучил задачи команды на групповой раунд Лиги Европы.
Соперниками «Астаны» в группе А станут испанский «Вильярреал», израильский «Маккаби» из
— Прежде чем прокомментировать результаты жеребьевки, отмечу, что в этот раз «Астана» при расчете рейтинга клубов попала на первую строчку третьей корзины. Причем, чтобы быть в ротации второй корзины, нам не хватило всего 0,033 балла.
Говоря о соперниках по группе, наверное, нет смысла напоминать, что на групповой стадии еврокубков слабых соперников просто не может быть. Безусловно, выделяется «Вильярреал». Испанский клуб трижды выходил в полуфинал Лиги Европы и силу этой команды мы не так давно ощутили на себе, когда «Астана» уступила этому сопернику по всем статьям.
«Маккаби» из
Пражская «Славия», пожалуй, самая известная команда Чехии, 26-кратный чемпион своей страны, клуб с яркой европейской историей, воспитавший выдающихся чешских футболистов, — сказал Хамитжанов.
— Какая задача будет стоять перед «Астаной» в текущей групповой стадии Лиги Европы?
— У нас будет
Стоит отметить, что казахстанский клуб уступает конкурентам по стоимости состава.
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