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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30798531/
25 августа 2017, 17:22 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Александр Ермакович: Первое впечатление после того, как узнали соперников, — а мы точно в Лиге Европы выступаем?

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мыслями по поводу жеребьевки групповой стадии Лиги Европы-2017/18.

Главный тренер <span class=error>БАТЭ</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> поделился мыслями по поводу жеребьевки групповой стадии Лиги Европы-2017/18. Увеличить
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Ночью заглянул в интернет, чтобы ознакомиться с корзинами. Но никаких предпочтительных вариантов себе не «собирал». Выбор команд велик — нет смысла забивать голову лишним. Поэтому просто посмотрел, получил информацию.

За самой церемонией вместе с футболистами и тренерами БАТЭ следили в клубном автобусе по дороге на базу в Дудинке из Национального аэропорта «Минск». Первое впечатление после того, как узнали соперников, — а мы точно в Лиге Европы выступаем? Наш квартет ни в чем не уступает многим группам Лиги чемпионов. Ну и сложилось ощущение, будто нам попали фавориты своих корзин.

От этого эмоции двоякие. Конечно, с точки зрения перспектив выхода в нокаут-раунд лучше было бы сыграть с менее рейтинговыми конкурентами. С другой стороны, при таком выборе жребия стоит ожидать куда большего болельщицкого ажиотажа. Да и нам интересно проверить себя на фоне столь сильных команд.

Естественно, считаю безоговорочным фаворитом нашей «пульки» лондонский «Арсенал». Но и уровень «Кельна» прекрасно представляем — немецкая бундеслига является одним из сильнейших чемпионатов в мире. По поводу «Црвены Звезды» сразу обратился к Милуновичу и Иваничу, которые отметили, что белградский клуб в нынешнем сезоне выглядит еще лучше, чем в предыдущем. Да и выбить из борьбы пражскую «Спарту» с «Краснодаром» — это говорит о многом.

Думаю, в плане разведданных проблем не возникнет. Все соперники как на ладони. Но, честно говоря, Лига Европы пока занимает наш тренерский штаб в куда меньшей степени, чем подготовка к воскресному поединку с «Шахтером». Очень надеемся, что положительные эмоции, полученные в Александрии, помогут нам перед непростым выездом. Все же после побед восстановление всегда протекает быстрее, — приводит слова тренера официальный сайт БАТЭ.

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