Ночью заглянул в интернет, чтобы ознакомиться с корзинами. Но никаких предпочтительных вариантов себе не «собирал». Выбор команд велик — нет смысла забивать голову лишним. Поэтому просто посмотрел, получил информацию.



За самой церемонией вместе с футболистами и тренерами БАТЭ следили в клубном автобусе по дороге на базу в Дудинке из Национального аэропорта «Минск». Первое впечатление после того, как узнали соперников, — а мы точно в Лиге Европы выступаем? Наш квартет ни в чем не уступает многим группам Лиги чемпионов. Ну и сложилось ощущение, будто нам попали фавориты своих корзин.



От этого эмоции двоякие. Конечно, с точки зрения перспектив выхода в нокаут-раунд лучше было бы сыграть с менее рейтинговыми конкурентами. С другой стороны, при таком выборе жребия стоит ожидать куда большего болельщицкого ажиотажа. Да и нам интересно проверить себя на фоне столь сильных команд.



Естественно, считаю безоговорочным фаворитом нашей «пульки» лондонский «Арсенал». Но и уровень «Кельна» прекрасно представляем — немецкая бундеслига является одним из сильнейших чемпионатов в мире. По поводу «Црвены Звезды» сразу обратился к Милуновичу и Иваничу, которые отметили, что белградский клуб в нынешнем сезоне выглядит еще лучше, чем в предыдущем. Да и выбить из борьбы пражскую «Спарту» с «Краснодаром» — это говорит о многом.



Думаю, в плане разведданных проблем не возникнет. Все соперники как на ладони. Но, честно говоря, Лига Европы пока занимает наш тренерский штаб в куда меньшей степени, чем подготовка к воскресному поединку с «Шахтером». Очень надеемся, что положительные эмоции, полученные в Александрии, помогут нам перед непростым выездом. Все же после побед восстановление всегда протекает быстрее, — приводит слова тренера официальный сайт БАТЭ.