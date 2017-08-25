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25 августа 2017, 16:54 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

БАТЭ в групповом этапе Лиги Европы стартует матчем в Белграде, «Арсенал» приедет в Борисов 28 сентября

Стал известен календарь группового этапа Лиги Европы. Приведем расписание квартета «H», в который попал БАТЭ.

Стал известен календарь группового этапа Лиги Европы. Приведем расписание квартета H в который попал <span class=error>БАТЭ</span>. Увеличить
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14 сентября
Црвена Звезда — БАТЭ
Арсенал — Кельн

28 сентября
Кельн — Црвена Звезда
БАТЭ — Арсенал

19 октября
БАТЭ — Кельн
Црвена Звезда — Арсенал

2 ноября
Кельн — БАТЭ
Арсенал — Црвена Звезда

23 ноября
БАТЭ — Црвена Звезда
Кельн — Арсенал

7 декабря
Црвена Звезда — Кельн
Арсенал — БАТЭ

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