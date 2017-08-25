Возьмет ли «Астана» реванш у «Вильярреала»? Знакомимся с соперниками по групповому этапу Лиги Европы

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«Вильярреал» (Испания).

Испанский клуб считается крепким середняком испанского чемпионата. Был образован в 1923 году. За свою историю становился серебряным призером чемпионата Испании в сезоне 2007/08 и полуфиналистом Лиги чемпионов 2005/06. В Лиге Европы трижды добирался до полуфинала — в сезонах 2003/04, 2010/11 и 2015/16.

В прошлом сезоне стартовал с квалификации Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил будущему полуфиналисту турнира «Монако» (Франция) (1:2, 1:0). В Лиге Европы завершили выступление на стадии 1/16 финала после поражения от итальянской «Ромы» (0:1, 0:4). Прошлый сезон Примеры подопечные испанского специалиста Франсиско Эскриба Сегура завершили на пятой позиции, на пять очков уступив место в Лиге чемпионов «Севильи».

На данный момент в клубном рейтинге УЕФА «Вильярреал» занимает 23-ю позицию. Самые известные игроки — это колумбиец Карлос Бакка, турок Энес Юнал и испанец Виктор Руис. Также в составе клуба числится форвард Седрик Бакамбу, который на Кубке Африканских наций проиграл конкуренцию в сборной ДР Конго форварду «Астаны» Жуниору Кабананге.

Отметим, что испанский клуб уже встречался с «Астаной в матче Лиге Европы УЕФА. Тогда, в сезоне 2014/15, «Вильярреал» с общим счетом 7:0 по сумме двух матчей обыграл казахстанский клуб.

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль).

Тель-авивский «Маккаби» — старейший и самый титулованный клуб Израиля. В прошедшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны. Создан в 1906 году. Является 21-кратным чемпионом Израиля, 23-кратным обладателем кубка страны. Дважды принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов (2004/05, 2015/16), оба раза заняв последнее место в своей группе.

Израильский «Маккаби» располагается на 73-ей позиции в рейтинге УЕФА.

Основной костяк клуба состоит из израильских футболистов. Среди них — бывший защитник «Челси» и «Манчестер Сити» Таль Бен Хаим. Основной вратарь — серб Предраг Райкович, который является партнером экс-игрока «Астаны» Неманьи Максимовича по «золотой» молодежной сборной Сербии. С 2017 года главным тренером команды является голландец Йорди Кройфф — сын легендарного Йохана Круйффа успел и сам поиграть за «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Маккаби» дважды встречался с казахстанскими командами. Первое противостояние с «Актобе» в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (2009/10) завершилось в пользу израильтян (4:3, 0:0). При этом в Израиле «Актобе» вел со счетом 3:0, но умудрился растерять преимущество и проирать.

Во второй встрече, произошедшей в прошлогоднем втором раунде квалификации Лиги Европы, «Маккаюи» оказался сильнее «Кайрата» (2016/17).

«Славия» (Чехия).

Один из старейших клубов чемпионата Чехии был образован в 1892 году. Команда является четырехкратным чемпионом страны и трехкратным обладателем Кубка Чехии. Также на ее счету несколько трофеев в чемпионате Чехословакии. В сезоне 1995/96 «Славия» дошла до полуфинала Кубка УЕФА, где уступила будущему финалисту турнира французскому «Бордо» (0:1, 0:1).

Сейчас команда занимает 190-ую строчку в клубном рейтинге УЕФА. В сентябре 2015 года «Славию» купила китайская компания «CEFC China Energy». Благодаря финансовым влияниям клубу удалось приобрести некоторых ведущих игроков.

Наиболее известными футболистами чешской команды являются экс-игрок «Зенита» португалец Мигель Данни, полузащитник сборной Украины Руслан Ротань и защитник сборной Турции Хамит Алтынтоп. Все звездные новички пополнили состав клуба этим летом.

Стоит отметить, что в дважды (2001 — 2003, 2014 — 2015) командой руководил экс-наставник сборной Казахстана Мирослав Беранек.

Всего в групповом раунде Лиги Европы примут участие 48 команд. Каждая команда проведет шесть матчей (дома и в гостях). Из группы в плей-офф выходят занявшие два первых места клуба. Первый тур группового раунда пройдет 14 сентября, а остальные — 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а заключительный — 7 декабря.

В истории казахстанского футбола «Астана» стала первым клубом, который дважды квалифицировался в групповой этап Лиги Европы. В прошлом сезоне чемпион Казахстана завершил свое выступление на четвертом месте в группе.