Представление соперников «Зенита» в групповом турнире футбольной Лиги Европы

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«Реал Сосьедад» представляет город Сан-Себастьян в Стране басков на берегу Бискайского залива. В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании — хотя команда лишь семь лет назад вернулась в Ла лигу, с тех пор в еврокубки она пробилась уже в третий раз. Три года назад футболистов «Реал Сосьедад» не пустил в групповую стадию «Краснодар», на сей раз баски пробились в основной турнир, минуя квалификацию.

В прошлом сезоне успеха сан-себастьянцы добились под руководством 53-летнего Эусебио Сакристана — бывшего полузащитника «Барселоны», который летом рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера каталонцев. В 2011—2015 гг. он возглавлял вторую команду «Барселоны», но не слишком удачно, что во многом и предопределило выбор в пользу Эрнесто Вальверде.

Эусебио остался в Сан-Себастьяне, который начал новый сезон старым составом. В стартовом матче с «Сельтой» все 14 выходивших у «Реал Сосьедада» на поле футболистов выступали за него и в прошлом сезоне. Новички пока в запасе — это выкупленный у «Реала» защитник Диего Льоренте и бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай.

Лидеры баскского «Реала» — аргентинский голкипер Херонимо Рулли, защитник Рауль Навас, поигравший за мадридский «Реал» опорный хавбек Асьер Ильярраменди, а также латиноамериканские форварды — бразилец Виллиан Жозе и мексиканец Карлос Вела. Восходящей звездой испанского футбола называется крайний хавбек Микель Ойярсабаль.

Сила команды — в сыгранности, благодаря чему на старте чемпионата «Сельта» была повержена — 3:2, пусть победу принес весьма спорный пенальти, реализованный Виллианом Жозе. Отличились также Ойярсабаль и Хуанми.

Карпин — звезда Сан-Себастьяна

В 1981 и 1982 гг. «Реал Сосьедад» выиграл чемпионат Испании, дважды клуб завоевал и Кубок Испании. В команде из Сан-Себастьяна завершал карьеру Валерий Карпин, который выступал здесь в 1994—1996 и 2002−2005 гг. В 2003 году во многом благодаря игре Карпина «Реал Сосьедад» занял второе место в национальном чемпионате и выступал в Лиге чемпионов, сумев добраться до 1/8 финала. А в 1983 году «Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов, тогда как в Кубке УЕФА добрался до ¼ финала в 1989 году.

В 1998 году «Реал Сосьедад» дважды победил московское «Динамо» во втором раунде Кубка УЕФА (3:0, 3:2), а в 2014-м уступил «Краснодару» в квалификации Лиги Европы (1:0, 0:3). В 1987 году «Реал Сосьедад» встречался с советским клубом «Динамо» из Минска во втором раунде Кубка обладателей кубков и уступил по сумме двух матчей (1:1 — дома, 0:0 — в гостях).

Домашние матчи «Реал Сосьедад» проводит на стадионе «Аноэта», вмещающем 32 тыс. зрителей.

«Русенборг» содействовал рекорду «Спартака»

«Русенборг» рекордные 24 раза выигрывал чемпионат Норвегии, причем в 1992—2004 гг. команда из Тронхейма победила 13 раз подряд. Выиграл «Русенборг» и два последних чемпионата страны, которые проводятся по системе «весна- осень», однако в квалификации Лиги чемпионов его ждала неудача. Пройдя ирландский «Дандолк», «Русенборг» уступил дорогу шотландскому «Селтику».

В квалификации Лиги Европы «Русенборг» ждал едва ли не сильнейший на этой стадии соперник — финалист прошлого сезона «Аякс» из Нидерландов. Однако норвежский чемпион лишил «Аякс» еврокубков, обыграв дважды — 1:0 в гостях и 3:2 на своем поле в четверг. Героем серии стал нигерийский форвард Сэмьюэл Адегбенро, который летом перешел из «Викинга» — на его счету три мяча, в том числе и два в ответной игре, забитые в заключительные 10 минут.

В составе «Русенборга» выступают в основном футболисты из Норвегии, а также соседних Швеции и Дании, из легионеров следует отметить австралийца Алекса Герсбаха и сербского форварда Милана Йевтовича. А самым известным игроком «Русенборга» является датский нападающий Никлас Бендтнер, который много лет выступал за лондонский «Арсенал». Главным тренером «Русенборга» является 52-летний Коре Ингебригтсен.

В нынешнем чемпионате Норвегии сыграно 20 туров, «Русенборг» идет на первом месте, на шесть очков опережая «Сарпсборг». Бендтнер забил в чемпионате девять мячей, Йевтович — восемь.

«Русенборг» 11 раз выступал в групповой стадии Лиги чемпионов, в 1997 году добравшись до ¼ финала. При этом выйти из группы в Лиге Европы «Русенборгу» не удалось ни разу. В 1995 году «Русенборг» сыграл в группе Лиги чемпионов с московским «Спартаком», который в том турнире одержал рекордные шесть побед. В гостях «Спартак» победил «Русенборг» со счетом 4:2, дома выиграл 4:1.

В 1965 году «Русенборг» дважды проиграл во 2-м раунде Кубка обладателей кубков киевскому «Динамо» (1:4, 0:2), в 1990 году уступил дорогу в Кубке УЕФА одесскому «Черноморцу» (1:3, 2:1), а в 1992-м — московскому «Динамо» (1:5, 2:0). В феврале 2006 года «Русенборг» проиграл в 3-м раунде Кубка УЕФА «Зениту» (0:2, 1:2). Домашние матчи «Русенборг» проводит на стадионе «Леркендал», вмещающем 21,5 тысяч зрителей.

Покоритель ЦСКА

Чемпион Македонии «Вардар» из Скопье российскому болельщику стал известен летом 2003 года, когда во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграл ЦСКА. Армейцы Валерия Газзаева, которые затем осенью впервые выиграли чемпионат страны, неожиданно на своем поле уступили со счетом 1:2, а в гостях сумели добиться лишь ничьей — 1:1.

«Вардар» тогда в групповой турнир Лиги чемпионов не попал, уступив чешской «Спарте». Пробиться в основную стадию главного еврокубка македонской команде не удалось ни разу, зато в нынешнем сезоне «Вардар», наконец, вышел в групповой турнир Лиги Европы. Однако начинали сезон македонцы в Лиге чемпионов, где сумели обыграть шведский «Мальме», но затем уступили дорогу датскому «Копенгагену». Настоящую сенсацию футболисты совершили в раунде плей-офф Лиги Европы, победив турецкий «Фенербахче» — 2:0, 2:1.

Одним из лидеров нынешнего «Вардара» является армянский полузащитник Тигран Барсегян, который забил в домашнем матче с «Фенербахче» (2:0). Среди легионеров «Вардара» — также грузинский хавбек Джаба Джигаури и украинский защитник Евгений Новак. Атаку «Вардара» усилил бразилец Итало, который ранее выступал за «Сан-Паулу», хорошо известен также защитник Горан Попов, поигравший в том числе и за киевское «Динамо».

Главным тренером «Вардара» с нынешнего сезона является 56-летний Чедомир Яневски. Чемпионат Македонии «Вардар» начал с поражения от «Шкендии» (0:2), однако затем со счетом 4:0 разгромил «Победу». Домашние матчи «Вардар» проводит на главной арене Македонии — вмещающем 33 тысячи зрителей стадионе имени Филипа II Македонского, где в начале августа состоялся матч за суперкубок Европы между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».