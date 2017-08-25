Представление соперников «Зенита» в групповом турнире футбольной Лиги Европы
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» сыграет с испанской командой «Реал Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром» в группе L Лиги Европы. ТАСС представляет соперников «Зенита» в основной стадии второго по значимости еврокубка.
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«Реал Сосьедад» представляет город
В прошлом сезоне успеха
Эусебио остался в
Лидеры баскского «Реала» — аргентинский голкипер Херонимо Рулли, защитник Рауль Навас, поигравший за мадридский «Реал» опорный хавбек Асьер Ильярраменди, а также латиноамериканские форварды — бразилец Виллиан Жозе и мексиканец Карлос Вела. Восходящей звездой испанского футбола называется крайний хавбек Микель Ойярсабаль.
Сила команды — в сыгранности, благодаря чему на старте чемпионата «Сельта» была повержена — 3:2, пусть победу принес весьма спорный пенальти, реализованный Виллианом Жозе. Отличились также Ойярсабаль и Хуанми.
Карпин — звезда
В 1981 и 1982 гг. «Реал Сосьедад» выиграл чемпионат Испании, дважды клуб завоевал и Кубок Испании. В команде из
В 1998 году «Реал Сосьедад» дважды победил московское «Динамо» во втором раунде Кубка УЕФА (3:0, 3:2), а в 2014-м уступил «Краснодару» в квалификации Лиги Европы (1:0, 0:3). В 1987 году «Реал Сосьедад» встречался с советским клубом «Динамо» из Минска во втором раунде Кубка обладателей кубков и уступил по сумме двух матчей (1:1 — дома, 0:0 — в гостях).
Домашние матчи «Реал Сосьедад» проводит на стадионе «Аноэта», вмещающем 32 тыс. зрителей.
«Русенборг» содействовал рекорду «Спартака»
«Русенборг» рекордные 24 раза выигрывал чемпионат Норвегии, причем в 1992—2004 гг. команда из Тронхейма победила 13 раз подряд. Выиграл «Русенборг» и два последних чемпионата страны, которые проводятся по системе «весна- осень», однако в квалификации Лиги чемпионов его ждала неудача. Пройдя ирландский «Дандолк», «Русенборг» уступил дорогу шотландскому «Селтику».
В квалификации Лиги Европы «Русенборг» ждал едва ли не сильнейший на этой стадии соперник — финалист прошлого сезона «Аякс» из Нидерландов. Однако норвежский чемпион лишил «Аякс» еврокубков, обыграв дважды — 1:0 в гостях и 3:2 на своем поле в четверг. Героем серии стал нигерийский форвард Сэмьюэл Адегбенро, который летом перешел из «Викинга» — на его счету три мяча, в том числе и два в ответной игре, забитые в заключительные 10 минут.
В составе «Русенборга» выступают в основном футболисты из Норвегии, а также соседних Швеции и Дании, из легионеров следует отметить австралийца Алекса Герсбаха и сербского форварда Милана Йевтовича. А самым известным игроком «Русенборга» является датский нападающий Никлас Бендтнер, который много лет выступал за лондонский «Арсенал». Главным тренером «Русенборга» является 52-летний Коре Ингебригтсен.
В нынешнем чемпионате Норвегии сыграно 20 туров, «Русенборг» идет на первом месте, на шесть очков опережая «Сарпсборг». Бендтнер забил в чемпионате девять мячей, Йевтович — восемь.
«Русенборг» 11 раз выступал в групповой стадии Лиги чемпионов, в 1997 году добравшись до ¼ финала. При этом выйти из группы в Лиге Европы «Русенборгу» не удалось ни разу. В 1995 году «Русенборг» сыграл в группе Лиги чемпионов с московским «Спартаком», который в том турнире одержал рекордные шесть побед. В гостях «Спартак» победил «Русенборг» со счетом 4:2, дома выиграл 4:1.
В 1965 году «Русенборг» дважды проиграл во 2-м раунде Кубка обладателей кубков киевскому «Динамо» (1:4, 0:2), в 1990 году уступил дорогу в Кубке УЕФА одесскому «Черноморцу» (1:3, 2:1), а в 1992-м — московскому «Динамо» (1:5, 2:0). В феврале 2006 года «Русенборг» проиграл в 3-м раунде Кубка УЕФА «Зениту» (0:2, 1:2). Домашние матчи «Русенборг» проводит на стадионе «Леркендал», вмещающем 21,5 тысяч зрителей.
Покоритель ЦСКА
Чемпион Македонии «Вардар» из Скопье российскому болельщику стал известен летом 2003 года, когда во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграл ЦСКА. Армейцы Валерия Газзаева, которые затем осенью впервые выиграли чемпионат страны, неожиданно на своем поле уступили со счетом 1:2, а в гостях сумели добиться лишь ничьей — 1:1.
«Вардар» тогда в групповой турнир Лиги чемпионов не попал, уступив чешской «Спарте». Пробиться в основную стадию главного еврокубка македонской команде не удалось ни разу, зато в нынешнем сезоне «Вардар», наконец, вышел в групповой турнир Лиги Европы. Однако начинали сезон македонцы в Лиге чемпионов, где сумели обыграть шведский «Мальме», но затем уступили дорогу датскому «Копенгагену». Настоящую сенсацию футболисты совершили в раунде
Одним из лидеров нынешнего «Вардара» является армянский полузащитник Тигран Барсегян, который забил в домашнем матче с «Фенербахче» (2:0). Среди легионеров «Вардара» — также грузинский хавбек Джаба Джигаури и украинский защитник Евгений Новак. Атаку «Вардара» усилил бразилец Итало, который ранее выступал за «Сан-Паулу», хорошо известен также защитник Горан Попов, поигравший в том числе и за киевское «Динамо».
Главным тренером «Вардара» с нынешнего сезона является 56-летний Чедомир Яневски. Чемпионат Македонии «Вардар» начал с поражения от «Шкендии» (0:2), однако затем со счетом 4:0 разгромил «Победу». Домашние матчи «Вардар» проводит на главной арене Македонии — вмещающем 33 тысячи зрителей стадионе имени Филипа II Македонского, где в начале августа состоялся матч за суперкубок Европы между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».
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