«Зенит» стартует на групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Македонии
Стал известен календарь «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы, где петербургской команде будут противостоять македонский «Вардар», испанский «Реал Сосьедад» и норвежский «Русенборг».
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14 сентября: «Вардар» — «Зенит».
28 сентября: «Зенит» — «Реал Сосьедад».
19 октября: «Зенит» — «Русенборг».
2 ноября: «Русенборг» — «Зенит».
23 ноября: «Зенит» — «Вардар».
7 декабря: «Реал Сосьедад» — «Зенит».
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