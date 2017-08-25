Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30798047/
25 августа 2017, 16:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» стартует на групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Македонии

Стал известен календарь «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы, где петербургской команде будут противостоять македонский «Вардар», испанский «Реал Сосьедад» и норвежский «Русенборг».

Стал известен календарь Зенита на групповом этапе Лиги Европы где петербургской команде будут противостоять македонский <span class=error>Вардар</span> испанский Реал Сосьедад и норвежский Русенборг. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

14 сентября: «Вардар» — «Зенит».

28 сентября: «Зенит» — «Реал Сосьедад».

19 октября: «Зенит» — «Русенборг».

2 ноября: «Русенборг» — «Зенит».

23 ноября: «Зенит» — «Вардар».

7 декабря: «Реал Сосьедад» — «Зенит».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?