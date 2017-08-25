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25 августа 2017, 16:37 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив» стартует в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Дании

Стал известен календарь «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы, где московской команде будут противостоять датский «Копенгаген», чешский «Злин» и молдавский «Шериф».

14 сентября: «Копенгаген» — «Локомотив»

28 сентября: «Локомотив» — «Злин»

19 октября: «Шериф» — «Локомотив»

2 ноября: «Локомотив» — «Шериф»

23 ноября: «Локомотив» — «Копенгаген»

7 декабря: «Злин» — «Локомотив».

Локомотив М
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