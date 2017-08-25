«Локомотив» стартует в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Дании
Стал известен календарь «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы, где московской команде будут противостоять датский «Копенгаген», чешский «Злин» и молдавский «Шериф».
14 сентября: «Копенгаген» — «Локомотив»
28 сентября: «Локомотив» — «Злин»
19 октября: «Шериф» — «Локомотив»
2 ноября: «Локомотив» — «Шериф»
23 ноября: «Локомотив» — «Копенгаген»
7 декабря: «Злин» — «Локомотив».
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