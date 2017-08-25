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25 августа 2017, 16:24 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

В УЕФА нет опасений за безопасность на матчах российских и английских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций не опасается за безопасность на матчах российских и английских клубов в Лиге чемпионов.

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой сообщили в пресс-службе УЕФА.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в Москве в Лиге чемпионов 26 сентября со «Спартаком» и 27 сентября с ЦСКА соответственно. Ответные матчи между клубами пройдут в Манчестере 5 декабря и в Ливерпуле 6 декабря.

«УЕФА проводит подробные оценки рисков безопасности во всех матчах и работает в тесном сотрудничестве со всеми участвующими клубами и местными властями, чтобы гарантировать, что матчи пройдут в безопасной обстановке. Не было никаких проблем, высказанных одними из этих клубов», — сообщили в УЕФА.
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