В УЕФА нет опасений за безопасность на матчах российских и английских клубов

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой сообщили в пресс-службе УЕФА.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в Москве в Лиге чемпионов 26 сентября со «Спартаком» и 27 сентября с ЦСКА соответственно. Ответные матчи между клубами пройдут в Манчестере 5 декабря и в Ливерпуле 6 декабря.

«УЕФА проводит подробные оценки рисков безопасности во всех матчах и работает в тесном сотрудничестве со всеми участвующими клубами и местными властями, чтобы гарантировать, что матчи пройдут в безопасной обстановке. Не было никаких проблем, высказанных одними из этих клубов», — сообщили в УЕФА.