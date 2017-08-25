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25 августа 2017, 16:15 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

УЕФА впервые назвал лучшего игрока Лиги Европы в сезоне

Лучшим футболистом Лиги Европы прошлого сезона стал французский полузащитник «МЮ» Поль Погба. Он обошел своих одноклубников Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича.

Лучшим футболистом Лиги Европы прошлого сезона стал французский полузащитник МЮ Поль <span class=error>Погба</span>. Он обошел своих одноклубников Генриха Мхитаряна и <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича. Увеличить
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В конце прошлого сезона УЕФА назвал тройку номинантов на титул лучшего игрока Лиги Европы.

В нее вошли представители победителя турнира Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович и Поль Погба. После жеребьевки группового этапа Лиги Европы этого сезона победителем был объявлен француз. Тройку лучших игроков определяло жюри, в которое вошли тренеры всех 48 клубов, которые играли в Лиге Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из стран, которые входят в УЕФА.

Тренеры не могли голосовать за игроков собственных команд. То же жюри определило лучшего футболиста турнира. Погба в прошлом сезоне в 15 матчах Лиги Европы забил три гола. В том числе он открыл счет в финальном матче против «Аякса».

После победы в Стокгольме у манкунианцев оказался полный набор европейских Кубков — они выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Накануне УЕФА определил и лучших игроков в Лиге чемпионов. Лучшим футболистом турнира прошлого года был признан Криштиану Роналду и он же стал лучшим нападающим года. Лучшим вратарем стал Джанлуиджи Буффон, лучшим защитником — Серхио Рамос, лучшим полузащитником — Лука Модрич. В Лиге Европы определяли только лучшего игрока года, по амплуа голосование не проводилось.

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