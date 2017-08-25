Дзагоев: ЦСКА в ЛЧ досталась интересная группа
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. ЦСКА в Лиге чемпионов досталась интересная группа, команда способна побороться за выход в плей-офф турнира, заявил полузащитник московского футбольного клуба Алан Дзагоев.
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В четверг в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в ходе которой ЦСКА попал в группу A вместе с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем». Выступление армейцы начнут 12 сентября на выезде в Лиссабоне.
«Жеребьевка сложилась для нас нормально. Хорошая, интересная группа: в ней есть сразу две команды, с которыми лично я еще ни разу не играл, — сказал Дзагоев, которого цитирует официальный сайт ЦСКА. — В целом, считаю, мы способны побороться за выход в плей-офф».
С «Манчестер Юнайтед» ЦСКА встречался в розыгрыше турнира-2009/10 и в ЛЧ-2015/16. В ноябре 2009 года в Манчестере команды сыграли со счетом 3:3, Дзагоев отметился голом.
«Любопытно будет помериться силами с обновленным “Манчестер Юнайтед”. Эту команду можно назвать фаворитом в группе, а первые игры
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