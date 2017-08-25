Белградская катастрофа: «Краснодар» впервые не вышел в групповую стадию Лиги Европы
БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 1:2 проиграл сербской «Црвене Звезде» в ответном матче раунда
плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Райко Митич».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом матче, прошедшем в Краснодаре 17 августа, российская команда победила 3:2. Таким образом, клуб из Белграда сумел выйти в групповой этап турнира за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.
«Краснодар» участвовал в Лиге Европы в четвертый раз и не сумел пробиться в ее основную стадию впервые. Главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов назвал поражение от «Црвены Звезды» катастрофой. «Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх», — сказал он.
«Играли не в свое, но достойно»
Первый мяч «Краснодар» пропустил на 7-й минуте матча, второй — на 46-й. Оба были забиты дальними ударами.
«Мы пропустили быстрый гол, чего опасались, — отметил Шалимов. — Но ничего страшного в первом тайме не произошло, ведь мы могли бы пропустить, допустим, на 85-й минуте, и времени, чтобы отыграться, осталось бы совсем мало. А вот второй гол в начале второй половины очень осложнил нам игру в плане результата, потому что нам нужно было забивать два мяча. При этом мы имели несколько моментов, забили с пенальти, в концовке со штрафного могли сравнять счет, но, видимо, не наш день сегодня».
По словам тренера, игра «Црвены Звезды» и плохое качество поля не позволили «Краснодару» сыграть в свой футбол. «Таких команд — силовых, обороняющихся большим числом — в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки. С этим мы
«Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но да, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно
Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе «Краснодара» вышел нападающий Федор Смолов — лучший бомбардир чемпионатов России сезонов-2015/16 и 2016/17. «Видно, что Федор не в оптимальной форме. Надеюсь, он начнет забивать как можно скорее», — сказал Шалимов.
«Наши болельщики лучше»
На игре в Белграде присутствовало около 50 тысяч зрителей, некоторым из которых пришлось сидеть в проходах. Такая же ситуация возникла и в переполненной ложе прессы, где болельщиков по непонятной причине оказалось куда больше, чем журналистов.
После матча несколько фанатов «Црвены Звезды» прорвались на поле, чтобы порадоваться вместе с командой, отправившейся совершать круг почета. На трибунах же во всю полыхали файеры. Если все это будет отражено в протоколе делегата Союза европейских футбольных ассоциаций, «Црвена Звезда» будет наказана серьезным штрафом.
Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич однако поблагодарил фанатов за горячую поддержку. «В первом матче мы проиграли, а сегодня хотели преподнести сюрприз, и нам удалось это сделать. Это большая победа для нашего клуба, нам противостоял сложный соперник. Мы долго ждали выхода в групповой этап Лиги Европы, приятно, что стадион был заполнен, что мы сумели разделить победу вместе с нашими болельщиками, они поддерживали нас очень горячо, большое им спасибо за это», — сказал он.
«Сегодня победило сердце», — подчеркнул Милоевич.
Шалимов, в свою очередь, отметил, что атмосфера на трибунах ему понравилась. «Она была
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу. «Црвена Звезда» будет в четвертой корзине.
|24.08.2017 22:00
|4-й отборочный раунд
|Rajko Mitic Stadium
|Црвена Звезда
|2:1
|Краснодар
|Первый тайм: 1:0
|Владан Милоевич
|Игорь Шалимов
|
|
|
|
|7
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|21
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель (Германия)
|Боковой судья
|Кристиан Гиттельман (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter