Белградская катастрофа: «Краснодар» впервые не вышел в групповую стадию Лиги Европы

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В первом матче, прошедшем в Краснодаре 17 августа, российская команда победила 3:2. Таким образом, клуб из Белграда сумел выйти в групповой этап турнира за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.

«Краснодар» участвовал в Лиге Европы в четвертый раз и не сумел пробиться в ее основную стадию впервые. Главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов назвал поражение от «Црвены Звезды» катастрофой. «Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх», — сказал он.

«Играли не в свое, но достойно»

Первый мяч «Краснодар» пропустил на 7-й минуте матча, второй — на 46-й. Оба были забиты дальними ударами.

«Мы пропустили быстрый гол, чего опасались, — отметил Шалимов. — Но ничего страшного в первом тайме не произошло, ведь мы могли бы пропустить, допустим, на 85-й минуте, и времени, чтобы отыграться, осталось бы совсем мало. А вот второй гол в начале второй половины очень осложнил нам игру в плане результата, потому что нам нужно было забивать два мяча. При этом мы имели несколько моментов, забили с пенальти, в концовке со штрафного могли сравнять счет, но, видимо, не наш день сегодня».

По словам тренера, игра «Црвены Звезды» и плохое качество поля не позволили «Краснодару» сыграть в свой футбол. «Таких команд — силовых, обороняющихся большим числом — в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки. С этим мы более-менее справились. Но, к сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру. Нам пришлось отправить вперед центрального защитника (Андреаса Гранквиста — прим. ТАСС)», — сказал Шалимов.

«Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но да, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно из-за качества поля. Мы и раньше отправляли центрального защитника вперед, но за пять минут до конца матча, а сегодня это пришлось сделать за 20 минут до конца, потому что понимали, что разыгрывать комбинации при такой плотной обороне и на поле такого качества сложно. Ребята молодцы, что и пенальти заработали, и имели еще моменты; играли мы не в свое, но играли достойно», — отметил специалист.

Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе «Краснодара» вышел нападающий Федор Смолов — лучший бомбардир чемпионатов России сезонов-2015/16 и 2016/17. «Видно, что Федор не в оптимальной форме. Надеюсь, он начнет забивать как можно скорее», — сказал Шалимов.

«Наши болельщики лучше»

На игре в Белграде присутствовало около 50 тысяч зрителей, некоторым из которых пришлось сидеть в проходах. Такая же ситуация возникла и в переполненной ложе прессы, где болельщиков по непонятной причине оказалось куда больше, чем журналистов.

После матча несколько фанатов «Црвены Звезды» прорвались на поле, чтобы порадоваться вместе с командой, отправившейся совершать круг почета. На трибунах же во всю полыхали файеры. Если все это будет отражено в протоколе делегата Союза европейских футбольных ассоциаций, «Црвена Звезда» будет наказана серьезным штрафом.

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич однако поблагодарил фанатов за горячую поддержку. «В первом матче мы проиграли, а сегодня хотели преподнести сюрприз, и нам удалось это сделать. Это большая победа для нашего клуба, нам противостоял сложный соперник. Мы долго ждали выхода в групповой этап Лиги Европы, приятно, что стадион был заполнен, что мы сумели разделить победу вместе с нашими болельщиками, они поддерживали нас очень горячо, большое им спасибо за это», — сказал он.

«Сегодня победило сердце», — подчеркнул Милоевич.

Шалимов, в свою очередь, отметил, что атмосфера на трибунах ему понравилась. «Она была по-настоящему футбольной. Но наши болельщики лучше, скажем так», — сказал он.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу. «Црвена Звезда» будет в четвертой корзине.