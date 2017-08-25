Смолов был лишним. Теперь он проведет год без Европы?

За четырнадцать сезонов, начиная с 2004/05, когда в Кубке УЕФА ввели групповой этап на манер Лиги чемпионов, Россия всего лишь раз смогла выступить на осенней еврокубковой стадии полным комплектом заявленных участников, никого не потеряв в отборе. Было это два года назад, благодаря, среди прочих, «Краснодару», преодолевшему предварительные барьеры, в отличие от нынешнего лета, легко и невозмутимо. А трех представителей в группах Лиги Европы мы обретали дважды: как раз тогда — и еще двумя годами ранее, усилиями, в том числе «Кубани», но в том розыгрыше 100-процентное представительство не сложилось из-за «Спартака».

Теперь, к сожалению, и краснодарцы причастны к печальной русской традиции отборочных пробоин. Причем, опять же, не обошлось без спартаковцев, чьи болельщики поддерживают братскую «Звезду», даже когда она против наших.

Как и в предыдущем раунде, гостевой матч «Краснодар» начинал с «полуфорой»: пропущенные дома голы несколько нивелировали минимальный перевес. В Дании «быки», оправдываясь за безобразную игру на своем поле, сразу пошли вперед и довольно быстро упрочили преимущество в общем счете. В Сербии, несмотря на долгожданное появление в основе Смолова, активно начать не получилось, да и надежно, что было еще важнее, — тоже. Более того, атакующие умения «Црвены Звезды», видимо, настолько обеспокоили краснодарцев, а галдеж белградской «Мараканы» так оглушил, что встречу они начали очень судорожно и пугливо.

Сербы же сразу взяли игру под контроль и прижали гостей к воротам, накрывая их в середине поля и поминутно проводя остроугольные атакующие выпады. Уже на первой минуте у ворот Синицына стало горячо, на третьей — жарко, а на шестой случился настоящий пожар, в дыму которого и сгорел тот самый минимальный перевес. В опорной зоне никто не помешал Миличу прицельно пробить в дальний угол, а к отбитому мячу первым прибежал Радонич и также без помех вколотил его в ворота рикошетом от перекладины.

Положения на поле гол, вопреки ожиданиям, не изменил. «Црвена Звезда» ослабила разве что натиск, но не хватку. «Краснодар» же словно пропустил удар не в сетку, а под дых, и долго приходил в себя. Путало карты и присутствие Смолова, взаимопонимание с которым, похоже, разладилось: вместо привычного комбинационного розыгрыша партнеры искали его длинными передачами, и все они были невпопад. Не удивительно, что самый острый эпизод создали хозяева: Боакье с того же места, что и Милич, прямой наводкой зарядил по диагонали в штангу. А второй тайм начался совсем уж скверно: Канга метров с 30 отправил мяч над Синицыным в девятку. Надо ли уточнять, что рядом с ним вновь не оказалось ни одного соперника? А гол роскошный.