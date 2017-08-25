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25 августа 2017, 0:58 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Смолов был лишним. Теперь он проведет год без Европы?

«Краснодар» проиграл ответный матч в Белграде и не смог пробиться в групповой турнир Лиги Европы. Присутствие на поле Федора Смолова не помогло команде Игоря Шалимова.

Краснодар не смог пробиться в группу Лиги Европы. Увеличить
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За четырнадцать сезонов, начиная с 2004/05, когда в Кубке УЕФА ввели групповой этап на манер Лиги чемпионов, Россия всего лишь раз смогла выступить на осенней еврокубковой стадии полным комплектом заявленных участников, никого не потеряв в отборе. Было это два года назад, благодаря, среди прочих, «Краснодару», преодолевшему предварительные барьеры, в отличие от нынешнего лета, легко и невозмутимо. А трех представителей в группах Лиги Европы мы обретали дважды: как раз тогда — и еще двумя годами ранее, усилиями, в том числе «Кубани», но в том розыгрыше 100-процентное представительство не сложилось из-за «Спартака».

Теперь, к сожалению, и краснодарцы причастны к печальной русской традиции отборочных пробоин. Причем, опять же, не обошлось без спартаковцев, чьи болельщики поддерживают братскую «Звезду», даже когда она против наших.

Как и в предыдущем раунде, гостевой матч «Краснодар» начинал с «полуфорой»: пропущенные дома голы несколько нивелировали минимальный перевес. В Дании «быки», оправдываясь за безобразную игру на своем поле, сразу пошли вперед и довольно быстро упрочили преимущество в общем счете. В Сербии, несмотря на долгожданное появление в основе Смолова, активно начать не получилось, да и надежно, что было еще важнее, — тоже. Более того, атакующие умения «Црвены Звезды», видимо, настолько обеспокоили краснодарцев, а галдеж белградской «Мараканы» так оглушил, что встречу они начали очень судорожно и пугливо.

Сербы же сразу взяли игру под контроль и прижали гостей к воротам, накрывая их в середине поля и поминутно проводя остроугольные атакующие выпады. Уже на первой минуте у ворот Синицына стало горячо, на третьей — жарко, а на шестой случился настоящий пожар, в дыму которого и сгорел тот самый минимальный перевес. В опорной зоне никто не помешал Миличу прицельно пробить в дальний угол, а к отбитому мячу первым прибежал Радонич и также без помех вколотил его в ворота рикошетом от перекладины.

Положения на поле гол, вопреки ожиданиям, не изменил. «Црвена Звезда» ослабила разве что натиск, но не хватку. «Краснодар» же словно пропустил удар не в сетку, а под дых, и долго приходил в себя. Путало карты и присутствие Смолова, взаимопонимание с которым, похоже, разладилось: вместо привычного комбинационного розыгрыша партнеры искали его длинными передачами, и все они были невпопад. Не удивительно, что самый острый эпизод создали хозяева: Боакье с того же места, что и Милич, прямой наводкой зарядил по диагонали в штангу. А второй тайм начался совсем уж скверно: Канга метров с 30 отправил мяч над Синицыным в девятку. Надо ли уточнять, что рядом с ним вновь не оказалось ни одного соперника? А гол роскошный.

Моментальная замена Каборе четко обозначила главного, по мнению Шалимова, виновника провала, но будь у тренера такая возможность, он, наверное, поменял бы весь состав, за исключением, разве что, Мартыновича с Гранквистом. Даже при счете 2:0 «Звезда» проводила возле чужих ворот гораздо больше времени, чем около своих, к которым «Краснодар» три четверти матча почти не приближался. Полезный выход вместо Смолова новичка Ивана, заработавшего 11-метровый, пусть и спорный, лишь подтвердил, что для успеха гостям не хватило еще двух-трех замен: среди тех, кто оставался на поле, организовать голевой момент на последних минутах в состоянии был только Гранквист. Но, в отличие от пенальти, пробить мимо голкипера не сумел.

24.08.2017 22:00 4-й отборочный раунд Rajko Mitic Stadium
Црвена Звезда 2:1 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владан Милоевич Игорь Шалимов
Голы
7′ Неманья Радоньич 49
46′ Гелор Канга 8
6 Андреас Гранквист 82′
Составы
83′ Милан Борян 82
90+3′ Филип Стойкович 30
Абрахам Фримпонг 5
90+3′ Вуядин Савич 90
Славолюб Срнич 55
90+5′ Ричмонд Боаки 14
47′ Гелор Канга 8
41′ Митчелл Дональд (к) 20
51′ Милан Родич 23
Марко Гобелич 77
70′ Неманья Милич 16
Урош Рачич 6
8′ 77′ Неманья Радоньич 49
Александр Пешич 45
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес 52′
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к) 90′
16 Виктор Классон
7 Вандерсон Масиэл
8 Юрий Газинский
17 Павел Мамаев 59′
33 Маурисио Перейра
10 Федор Смолов 65′
9 Андрей Иван
77 Шарль Каборе 46′ 12′
15 Илья Жигулев
Статистика
7 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
17 Фолы 21
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
Боковой судья Кристиан Гиттельман (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Еврокубков

Несколько болельщиков «Црвены Звезды» прорвались на поле после матча с «Краснодаром»

Несколько болельщиков «Црвены Звезды» прорвались на поле после матча с «Краснодаром»

БЕЛГРАД, 25 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Несколько болельщиков сербской «Црвены Звезды» прорвались на поле стадиона «Райко Митич» после ответного матча квалификации футбольной Лиги Европы с «Краснодаром», чтобы порадоваться с командой ее выходу в групповой этап турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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