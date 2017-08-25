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25 августа 2017, 0:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Несколько болельщиков «Црвены Звезды» прорвались на поле после матча с «Краснодаром»

БЕЛГРАД, 25 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Несколько болельщиков сербской «Црвены Звезды» прорвались на поле стадиона «Райко Митич» после ответного матча квалификации футбольной Лиги Европы с «Краснодаром», чтобы порадоваться с командой ее выходу в групповой этап турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После того, как в чашу арены вошли специальные подразделения полиции, прорывы фанатов прекратились. Кроме того, на трибунах было зажжено несколько петард. Если данные инциденты будут отражены в рапорте делегата Союза европейских футбольных ассоциаций, «Црвене Звезде» грозит серьезный штраф.

В домашнем матче, прошедшем 17 августа, «Краснодар» победил со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чудом поле, в групповой этап Лиги Европы вышла «Црвена Звезда».

На встрече в Белграде присутствовало около 50 тысяч зрителей. Часть болельщиков сидела в проходах. Такая же ситуация была и в переполненной ложе прессы.

24.08.2017 22:00 4-й отборочный раунд Rajko Mitic Stadium
Црвена Звезда 2:1 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владан Милоевич Игорь Шалимов
Голы
7′ Неманья Радоньич 49
46′ Гелор Канга 8
6 Андреас Гранквист 82′
Составы
83′ Милан Борян 82
90+3′ Филип Стойкович 30
Абрахам Фримпонг 5
90+3′ Вуядин Савич 90
Славолюб Срнич 55
90+5′ Ричмонд Боаки 14
47′ Гелор Канга 8
41′ Митчелл Дональд (к) 20
51′ Милан Родич 23
Марко Гобелич 77
70′ Неманья Милич 16
Урош Рачич 6
8′ 77′ Неманья Радоньич 49
Александр Пешич 45
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес 52′
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к) 90′
16 Виктор Классон
7 Вандерсон Масиэл
8 Юрий Газинский
17 Павел Мамаев 59′
33 Маурисио Перейра
10 Федор Смолов 65′
9 Андрей Иван
77 Шарль Каборе 46′ 12′
15 Илья Жигулев
Статистика
7 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
17 Фолы 21
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
Боковой судья Кристиан Гиттельман (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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