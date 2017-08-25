Несколько болельщиков «Црвены Звезды» прорвались на поле после матча с «Краснодаром»

После того, как в чашу арены вошли специальные подразделения полиции, прорывы фанатов прекратились. Кроме того, на трибунах было зажжено несколько петард. Если данные инциденты будут отражены в рапорте делегата Союза европейских футбольных ассоциаций, «Црвене Звезде» грозит серьезный штраф.

В домашнем матче, прошедшем 17 августа, «Краснодар» победил со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чудом поле, в групповой этап Лиги Европы вышла «Црвена Звезда».

На встрече в Белграде присутствовало около 50 тысяч зрителей. Часть болельщиков сидела в проходах. Такая же ситуация была и в переполненной ложе прессы.