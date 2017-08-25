«Зенит» и Кокорин. Эпоха Возрождения

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Легче представить осенний Питер без разъедающих асфальт дождей, чем без еврокубков. Чем заниматься октябрьским вечером, когда за порог дома невозможно ступить без резиновых сапог? Только смотреть за игрой любимой команды — у себя в квартире под мягким пледом или на стадионе с броней от любой непогоды.

Теперь уже восемь раз подряд «Зенит добирался до группового этапа Лиги чемпионов или Лиги Европы. Такой серии нет ни у кого в России, да и на Западе таких клубов десятка два, если не меньше. Петр Первый прорубил окно в Европу, а «Зенит» ее освоил. Так и должны действовать потомки любого великого человека.

Судьба первого императора, кстати, тесно связана с Голландией — у местных мастеров он научился строить корабли и не только. Тогда, три века назад, Санкт-Петербург был никому не известен, а сейчас клуб из этого города стал одним из флагманов младшего европейского турнира.

Доказывать превосходство всегда труднее, чем догонять — «Спартак» не даст соврать. А «Зениту» в матче с «Утрехтом» нужно было сделать и то, и другое — сперва ликвидировать гандикап, а затем подтвердить свой статус фаворита. Неудивительно, что с более простой задачей петербуржцы справились моментально. И сделал это Александр — пока не император, но как минимум регент.

А вот со второй частью миссии возникли сложности. И объяснимые. Заметьте: обновленный «Зенит» в августе все время смазывает матчи посреди недели. Ответная игра с «Бней-Иегудой», «Урал», оба «Утрехта» — все в экономном режиме. Хотя уровень соперников заоблачным не назовешь.

ЦСКА при куцей заявке и вялой работе на трансферном рынке устраивает ротацию во всех линиях. А глубина состава Роберто Манчини поспорит с Марианской впадиной, но итальянец все равно не рискует делать изменения. Отсюда — усталость и риск получения травм. А в это время на скамейке скучают голодные футболисты.

Прокрутите в голове второй тайм. 45 минут, во время которых играющий дома фаворит по всем законам жанра и природы должен был растаптывать более слабого противника. Но «Зенит» нанес один удар в створ. Это больше напоминало не осаду вражеских ворот, а дружеские объятия. Где-то самое мощное давление Марианской впадины?

Нигде. «Зенит» и в овертайме слабо напоминал команду, которая не так давно уничтожила «Спартак». Хорошо, что мы живем в эпоху возрождения Кокорина. Без форварда сборной России «Зенит» рисковал покинуть Лигу Европы. В ситуации, когда мяч отказывается лезть в сетку, и должны проявлять себя настоящие лидеры и нападающие высокого класса.

Нет, я до сих пор до конца не верю, что пишу это применительно к Кокорину.

Но это так. Можно забивать пачками аутсайдерам, а можно почти в каждой важной игре отмечаться победными голами. Форварды первого типа порой с диким преимуществом выигрывают бомбардирские гонки, а вторые — трофеи. Кокорин пока ничего не выиграл, но встал на верный путь.

Александр, спасибо, что ты есть.