«Забиваю — мне не свистят!» Кокорин объяснил двоякие эмоции от дубля
Олег Шатов интересовался итогами жеребьевки Лиги чемпионов, а Александр Кокорин объяснил снятую футболку эмоциями.
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Олег Шатов: Желаем удачи ЦСКА и «Спартаку»!
— Мы начали игру так, как хотели, — доброжелательно начал Иванович. — Быстрый гол в таких матчах очень важен. Жаль, что не успели забить второй, соперник начал контролировать игру. Хотя моменты для второго мяча в основное время у нас были — не получилось реализовать. Хорошо, что мы сохранили концентрацию до последнего и
— Когда «Утрехт» забил мяч, который отменили, что почувствовали? — это про момент, когда мяч влетел в ворота Лунева в дополнительное время, но не был засчитан
— Сразу было видно, что это нарушение правил, так что я ничего не чувствовал (улыбается).
— Про серию пенальти мысли были?
— Такой тяжелый матч, что мы были готовы и к этому. Слава богу, что получилось победить и без этого.
Олег Шатов в
— Нас бы никто не понял, да и мы сами бы себя не поняли, если бы не прошли дальше, — Шатов начал с непростой мысли. Но с верной. — Играть в Лиге Европы очень престижно и приятно. На «Утрехт» вышли с одной целью — пройти в групповой этап.
— Комфортно было играть при закрытой крыше?
— Играть было очень приятно, спасибо стадиону. Дождь шел целый день, любое другое поле могло не выдержать. Думаю, болельщики получили удовольствие.
— Как ваше здоровье?
— Просто свело ногу. Мое физическое состояние позволяет мне играть столько времени, сколько я провёл сегодня. Могу только стараться прибавлять от игры к игре. Пока тяжело.
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— Это нормальный график, в котором «Зенит» пребывает уже долгое время. Я здесь четыре года, и постоянно в таком графике играем. Нам даже комфортно. Главное, чтобы нас не преследовали травмы, а с остальным мы справимся.
— Есть предпочтения по соперникам на групповом этапе?
— Честно, даже не знаю. Лучше скажите, кто там нашим достался, а то мы не в курсе.
— ЦСКА — с «Манчестер Юнайтед», «Спартак» — с «Ливерпулем» и «Севильей».
— Желаем им удачи, чтобы набирали так же, как и мы. Надеюсь, и «Краснодар» с «Локомотивом» будут набирать очки в таблицу коэффициентов, чтобы Россия поднималась.
Себастьян Дриусси, который говорит только на испанском, нечасто общается с журналистами. Но в этот раз на помощь пришел переводчик.
— Я очень доволен, что мы прошли в следующий этап, какие тут могут быть еще эмоции? — отреагировал на простой вопрос форвард, которого заменили первым.
— Сильно переживали в конце матча?
— Конечно, я очень нервничал, сидя на скамейке. Не мог ничего сделать,
— Как вам атмосфера на петербургском стадионе?
— Я очень благодарен нашим болельщикам, которые от матча к матчу нас поддерживают. Это был замечательный матч, и поддержка была великолепной.
— Что помешало вам самому забить во втором тайме и не довести игру до овертайма?
— Я всегда стараюсь мыслить позитивно. Мне в том моменте не повезло, но думаю, что все придет.
Александр Кокорин: Двоякие впечатления от победы
Андрей Лунев не захотел давать интервью, мотивируя это тем, что «Кокора сейчас придет».
— Счастливы, что прошли в групповой этап. Очень устали, поэтому двоякие впечатления. Но рады, что выполнили задачу, — отрецензировал Кокорин победу «Зенита».
— Вы говорите о двояком впечатлении. С одной стороны — радость. А с другой?
— А с другой — мы только вышли в групповой этап Лиги Европы. Мы сами создали такую ситуацию в первой игре. Но дома при такой поддержке нельзя было не выйти.
— В конце не получалось забить. Успели подумать о серии пенальти?
— Нет, верили в свои силы. Когда забили быстрый гол, ждали своего шанса. Понимали, что тяжело будет забить «Утрехту». В итоге довели до дополнительного времени.
— Это первый победный гол в вашей карьере, который вы забили грудью?
— Второй! В Израиле еще был.
— Манчини обещал вам
— Нет, не пообещал (смеется).
— Вы после второго гола сняли футболку и получили желтую карточку. Это чтобы Артем Дзюба получил игровое время?
— Нет, это просто эмоции.
— Вас раньше освистывали собственные болельщики. Теперь вам аплодируют.
— Пока забиваю, видите, молчат. Не забью — будут свистеть. Ничего страшного.
|24.08.2017 20:00
|Зрители 49237
|4-й отборочный раунд
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Эрик тен Хаг
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Абраам Альварес Кантон (Испания)
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