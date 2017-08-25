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25 августа 2017, 0:32 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Зенит» — в первой корзине Лиги Европы, «Локомотив» — во второй

После завершения матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы стал известен состав участников группового турнира.

После завершения матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы стал известен состав участников группового турнира. Увеличить
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48 команд в пятницу будут разбиты на 12 групп по 4. Перед жеребьевкой клубы распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу.

«Зенит» имеет второй рейтинг среди всех клубов после «Арсенала», питерцы попали в первую корзину. «Локомотив» оказался во второй дюжине команд. Своих соперников российские клубы узнают сегодня, в 14.00.

Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

1-я корзина: «Арсенал» (Англия), «Зенит» (Россия), «Лион» (Франция), «Динамо» К (Украина), «Вильярреал» (Испания), «Атлетик» (Испания), «Лацио» (Италия), «Милан» (Италия), «Виктория» (Чехия), «Зальцбург» (Австрия), «Копенгаген» (Дания), «Брага» (Португалия);.

2-я корзина: «Стяуа» (Румыния), «Лудогорец» (Болгария), БАТЭ (Белоруссия), «Эвертон» (Англия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Марсель» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Локомотив» (Россия), «Аустрия» В (Австрия), «Герта» (Германия), «Ницца» (Франция);.

3-я корзина: «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия), «Кельн» (Германия), «Риека» (Хорватия), «Гимарайнш» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Русенборг» (Норвегия), «Шериф» (Молдавия), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль);.

4-я корзина: «Аполлон» (Кипр), «Истанбул ББ» (Турция), «Коньяспор» (Турция), «Витесс» (Голландия), «Славия» П (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Скендербеу» (Албания), «Злин» (Чехия), АЕК (Греция), «Лугано» (Швейцария), «Вардар» (Македония), «Эстерсунд» (Швеция).

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