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25 августа 2017, 0:31 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Аякс» впервые за 50 лет не пробился в еврокубки по спортивному принципу

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Русенборг» принимал на своём поле «Аякс».

В ответном матче раунда <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы Русенборг принимал на своём поле <span class=error>Аякс</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Леркендал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В первом матче «Русенборг» победил со счётом 1:0. Таким образом, норвежцы вышли в групповой этап, а «Аякс», который добрался до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, своё выступление на турнире завершил.

«Аякс» не сумел пробиться в основную стадию еврокубкого турнира во второй раз за 50 лет. При этом в сезоне-1990/91 «Аякс» не играл в еврокубках из-за дисквалификации за недопустимое поведение болельщиков.

24.08.2017 21:45 4-й отборочный раунд Lerkendal
Русенборг 3:2 Аякс
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Марсель Кайзер
Голы
26′ 12589  
80′ Самуэль Адегбенро  
89′ Самуэль Адегбенро  
11 Амин Юнес 60′
20 Лассе Шене 61′
Составы
Самуэль Адегбенро  
Никлас Бендтнер  
11 Амин Юнес
20 Лассе Шене
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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