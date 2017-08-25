«Аякс» впервые за 50 лет не пробился в еврокубки по спортивному принципу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Леркендал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В первом матче «Русенборг» победил со счётом 1:0. Таким образом, норвежцы вышли в групповой этап, а «Аякс», который добрался до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, своё выступление на турнире завершил.