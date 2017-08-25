«Аякс» впервые за 50 лет не пробился в еврокубки по спортивному принципу
В ответном матче раунда
плей-офф Лиги Европы «Русенборг» принимал на своём поле «Аякс».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила на стадионе «Леркендал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В первом матче «Русенборг» победил со счётом 1:0. Таким образом, норвежцы вышли в групповой этап, а «Аякс», который добрался до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, своё выступление на турнире завершил.
«Аякс» не сумел пробиться в основную стадию еврокубкого турнира во второй раз за 50 лет. При этом в сезоне-1990/91 «Аякс» не играл в еврокубках
Главные тренеры
|Коре Ингебригтсен
|Марсель Кайзер
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter