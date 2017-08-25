Это был не «Краснодар». Как Россия потеряла команду в Лиге Европы
Команда Шалимова приехала в Сербию, но не вышла на поле. И проиграла.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Коллега Антон Михашёнок сравнил первый матч в Краснодаре с фильмом Эмира Кустурицы. Красивое сравнение, тем более что при желании в нём можно найти скрытый символизм, который выходит за рамки того матча. А именно: в фильмах Кустурицы всем весело, все шутят и валяют дурака ровно до тех пор, пока не приходит БЕДА. В качестве катализатора драмы можно использовать всё, что угодно. Ранний гол в ответном матче тоже подойдёт.
Тайм как предчувствие
Нельзя говорить о недооценке или расслабленности. «Краснодар» не выглядел командой — пусть несобранной, пусть тяжёлой — но более классной. «Црвена Звезда» в первом тайме была просто сильнее. «Краснодар» поначалу пытался держать мяч и атаковать через мелкий пас, но после первых
По
После первого гола в голове долго держалась мысль: «Так, ребята, просыпайтесь. Уже пора». Эта мысль сопровождала смену расстановки, робкие попытки Фёдора Смолова бить издали, звенела в унисон с штангой ворот Синицына… На фоне этой мысли команды ушли на перерыв. И только Гуэлор Канга смахнул её наконец, вместе с пылью в дальней девятке. Стало ясно, что гости не спят. У них просто нет игры.
Каждое единоборство, каждый отскок, каждое забегание — как будто само по себе. Есть выражение «игра разбилась на эпизоды». Обычно так говорят, когда команда на может поймать свой темп, постоянно сбивается. Но иногда целостности нет и во времени, и в пространстве. Была целостность лишь в одном: в пассивности.
Штиллер — Гранквист: хорошо, но мало
А «Црвена Звезда» тем временем воевала на поле. С потерями (две вынужденные замены), затяжками времени и симуляциями. С яростью. Когда Канга праздновал гол, стянув футболку, с него чуть не стащили трусы, заставив режиссёра трансляции срочно менять картинку.
Да, Канга попал так, как вряд ли
Возможно, арбитру Тобиасу Штиллеру стало скучно на это смотреть, но именно он сделал игру интереснее. Андрей Иван грамотно поставил корпус и красиво упал, поэтому давайте умолчим о том, что Филип Стойкович был первым на мяче. В любом случае, Андреас Гранквист не промахнулся с пенальти, а вратарь Милан Борян не смог забрать мячик и пойти с ним домой. Хотя, он пытался. Судья не оценил. Зато Борян спас на 91-й минуте. Гранквист бил головой грамотно, в противоход и под штангу — но вратарь вытащил.
10 минут «Краснодар» играл мощно, давил и прессинговал, шёл в борьбу. Но тоже не был собой. Не раскатывал хозяев быстрым перепасом на чужой половине поля, не создавал пространство: только давил. Даже если бы удалось забить второй гол, и этот клуб вышел бы в групповой этап Лиги Европы, это был бы не тот «Краснодар», который мы знаем. И всё равно, жаль, что что не вышел.
|24.08.2017 22:00
|4-й отборочный раунд
|Rajko Mitic Stadium
|Црвена Звезда
|2:1
|Краснодар
|Первый тайм: 1:0
|Владан Милоевич
|Игорь Шалимов
|
|
|
|
|7
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|21
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель (Германия)
|Боковой судья
|Кристиан Гиттельман (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter