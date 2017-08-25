Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30789482/
25 августа 2017, 0:54 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Это был не «Краснодар». Как Россия потеряла команду в Лиге Европы

Команда Шалимова приехала в Сербию, но не вышла на поле. И проиграла.

Это был не Краснодар. Как Россия потеряла команду в Лиге Европы - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Коллега Антон Михашёнок сравнил первый матч в Краснодаре с фильмом Эмира Кустурицы. Красивое сравнение, тем более что при желании в нём можно найти скрытый символизм, который выходит за рамки того матча. А именно: в фильмах Кустурицы всем весело, все шутят и валяют дурака ровно до тех пор, пока не приходит БЕДА. В качестве катализатора драмы можно использовать всё, что угодно. Ранний гол в ответном матче тоже подойдёт.

Тайм как предчувствие

Нельзя говорить о недооценке или расслабленности. «Краснодар» не выглядел командой — пусть несобранной, пусть тяжёлой — но более классной. «Црвена Звезда» в первом тайме была просто сильнее. «Краснодар» поначалу пытался держать мяч и атаковать через мелкий пас, но после первых пяти-шести потерь сбился на забросы. Сербы просто напугали гостей агрессивной борьбой по всему полю.

По зонно-лысому, как будто местами выбритому полю, хозяева носились без всякого порядка. Показательный момент случился на тридцатой с хвостикомминуте. Команды выстроились очень компактно, расположившись в две линии… по длине поля! Представили? Как будто и те, и другие играли по схеме 2−2−2−2−2. Но тактическую недисциплинированность команды с Балкан трудно назвать сюрпризом. Что можно назвать сюрпризом? Неготовность игроков «Краснодара» идти в стык. Когда Филип Стойкович нёсся на мяч с высоко задранной ногой и при этом пытался выбить его головой — его можно упрекнуть в нехватке мастерства или даже здравого смысла, но не желания. А когда Юрий Газинский шёл в борьбу, отворачиваясь и не глядя на мяч, практически спиной — как это назвать?

После первого гола в голове долго держалась мысль: «Так, ребята, просыпайтесь. Уже пора». Эта мысль сопровождала смену расстановки, робкие попытки Фёдора Смолова бить издали, звенела в унисон с штангой ворот Синицына… На фоне этой мысли команды ушли на перерыв. И только Гуэлор Канга смахнул её наконец, вместе с пылью в дальней девятке. Стало ясно, что гости не спят. У них просто нет игры.

Каждое единоборство, каждый отскок, каждое забегание — как будто само по себе. Есть выражение «игра разбилась на эпизоды». Обычно так говорят, когда команда на может поймать свой темп, постоянно сбивается. Но иногда целостности нет и во времени, и в пространстве. Была целостность лишь в одном: в пассивности.

Штиллер — Гранквист: хорошо, но мало

А «Црвена Звезда» тем временем воевала на поле. С потерями (две вынужденные замены), затяжками времени и симуляциями. С яростью. Когда Канга праздновал гол, стянув футболку, с него чуть не стащили трусы, заставив режиссёра трансляции срочно менять картинку.

Да, Канга попал так, как вряд ли когда-нибудь сумеет повторить. Но восхищение его ударом не должно заслонять тот факт, что его никто не накрывал. Вообще. Да, Газинский делал характерное движение, но метрах в пяти. То есть шансов заблокировать удар не было даже теоретических. Это была формальность. И не должно заслонять тот факт, что Андрей Синицын прыгнул за этим дальним ударом без подготовки и не смог толком оттолкнуться от земли. Такой удар можно и блокировать, и отбивать — и то, что это не было сделано, показательно. Весь «Краснодар» играл как-то формально. Это длилось 80 минут.

Возможно, арбитру Тобиасу Штиллеру стало скучно на это смотреть, но именно он сделал игру интереснее. Андрей Иван грамотно поставил корпус и красиво упал, поэтому давайте умолчим о том, что Филип Стойкович был первым на мяче. В любом случае, Андреас Гранквист не промахнулся с пенальти, а вратарь Милан Борян не смог забрать мячик и пойти с ним домой. Хотя, он пытался. Судья не оценил. Зато Борян спас на 91-й минуте. Гранквист бил головой грамотно, в противоход и под штангу — но вратарь вытащил.

10 минут «Краснодар» играл мощно, давил и прессинговал, шёл в борьбу. Но тоже не был собой. Не раскатывал хозяев быстрым перепасом на чужой половине поля, не создавал пространство: только давил. Даже если бы удалось забить второй гол, и этот клуб вышел бы в групповой этап Лиги Европы, это был бы не тот «Краснодар», который мы знаем. И всё равно, жаль, что что не вышел.

24.08.2017 22:00 4-й отборочный раунд Rajko Mitic Stadium
Црвена Звезда 2:1 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владан Милоевич Игорь Шалимов
Голы
7′ Неманья Радоньич 49
46′ Гелор Канга 8
6 Андреас Гранквист 82′
Составы
83′ Милан Борян 82
90+3′ Филип Стойкович 30
Абрахам Фримпонг 5
90+3′ Вуядин Савич 90
Славолюб Срнич 55
90+5′ Ричмонд Боаки 14
47′ Гелор Канга 8
41′ Митчелл Дональд (к) 20
51′ Милан Родич 23
Марко Гобелич 77
70′ Неманья Милич 16
Урош Рачич 6
8′ 77′ Неманья Радоньич 49
Александр Пешич 45
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес 52′
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к) 90′
16 Виктор Классон
7 Вандерсон Масиэл
8 Юрий Газинский
17 Павел Мамаев 59′
33 Маурисио Перейра
10 Федор Смолов 65′
9 Андрей Иван
77 Шарль Каборе 46′ 12′
15 Илья Жигулев
Статистика
7 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
17 Фолы 21
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
Боковой судья Кристиан Гиттельман (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Црвена Звезда
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?