Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30789477/
25 августа 2017, 0:29 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Определились все потенциальные соперники «Астаны» в группе Лиги Европы

По итогам ответных матчей отборочного раунда плей-офф Лиги Европы были сформированы четыре корзины для жеребьевки группового этапа, сообщает Sports.kz.

Первая корзина:
«Арсенал» (Англия)
«Зенит» (Россия)
«Лион» (Франция)
«Динамо» (Киев, Украина)
«Вильярреал» (Испания)
«Атлетик» (Испания)
«Лацио» (Италия)
«Милан» (Италия)
«Виктория» (Пльзень, Чехия)
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Копенгаген» (Дания)
«Брага» (Португалия)

Вторая корзина:
«Стяуа» (Румыния)
«Лудогорец» (Болгария)
БАТЭ (Беларусь)
«Эвертон» (Англия)
«Янг Бойз» (Швейцария)
«Марсель» (Франция)
«Реал Сосьедад» (Испания)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«Локомотив» (Москва, Россия)
«Аустрия» (Австрия)
«Герта» (Германия)
«Ницца» (Франция)

Третья корзина:
«Астана» (Казахстан)
«Партизан» (Сербия)
«Хоффенхайм» (Германия)
«Кельн» (Германия)
«Риека» (Хорватия)
«Витория» (Португалия)
«Аталанта» (Италия)
«Зюлте-Варегем» (Бельгия)
«Заря» (Украина)
«Русенборг» (Норвегия)
«Шериф» (Молдова)
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

Четвертая корзина:
«Аполлон» (Кипр)
«Истанбул Башакшехир» (Турция)
«Коньяспор» (Турция)
«Витесс» (Нидерланды)
«Славия» (Прага, Чехия)
«Црвена Звезда» (Сербия)
«Скендербеу» (Албания)
«Фастав Злин» (Чехия)
АЕК (Греция)
«Лугано» (Швейцария)
«Вардар» (Македония)
«Эстерсунд» (Швеция).

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Астана» попала в число топовых клубов квалификации Лиги чемпионов

«Астана» попала в число топовых клубов квалификации Лиги чемпионов

«Астана» не смогла пройти «Селтик» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, в результате чего выступит только в групповой стадии Лиги Европы. Тем не менее в квалификационном турнире чемпионов казахстанский клуб был не на последних ролях, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
24 августа

«Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой». Куат Хамитов ответил на вызов Амирхана Тулеуова

Санчес ответил, будет ли Головкин смотреть бой Мэйвезер - Макгрегор

Казахстанцы увидят прямую трансляцию боя Мэйвезер - Макгрегор