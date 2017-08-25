Определились все потенциальные соперники «Астаны» в группе Лиги Европы

«Астана» не смогла пройти «Селтик» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, в результате чего выступит только в групповой стадии Лиги Европы. Тем не менее в квалификационном турнире чемпионов казахстанский клуб был не на последних ролях, передает корреспондент Vesti.kz.