Определились все потенциальные соперники «Астаны» в группе Лиги Европы
По итогам ответных матчей отборочного раунда
плей-офф Лиги Европы были сформированы четыре корзины для жеребьевки группового этапа, сообщает Sports.kz.
Первая корзина:
«Арсенал» (Англия)
«Зенит» (Россия)
«Лион» (Франция)
«Динамо» (Киев, Украина)
«Вильярреал» (Испания)
«Атлетик» (Испания)
«Лацио» (Италия)
«Милан» (Италия)
«Виктория» (Пльзень, Чехия)
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Копенгаген» (Дания)
«Брага» (Португалия)
Вторая корзина:
«Стяуа» (Румыния)
«Лудогорец» (Болгария)
БАТЭ (Беларусь)
«Эвертон» (Англия)
«Янг Бойз» (Швейцария)
«Марсель» (Франция)
«Реал Сосьедад» (Испания)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«Локомотив» (Москва, Россия)
«Аустрия» (Австрия)
«Герта» (Германия)
«Ницца» (Франция)
Третья корзина:
«Астана» (Казахстан)
«Партизан» (Сербия)
«Хоффенхайм» (Германия)
«Кельн» (Германия)
«Риека» (Хорватия)
«Витория» (Португалия)
«Аталанта» (Италия)
«Зюлте-Варегем» (Бельгия)
«Заря» (Украина)
«Русенборг» (Норвегия)
«Шериф» (Молдова)
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)
Четвертая корзина:
«Аполлон» (Кипр)
«Истанбул Башакшехир» (Турция)
«Коньяспор» (Турция)
«Витесс» (Нидерланды)
«Славия» (Прага, Чехия)
«Црвена Звезда» (Сербия)
«Скендербеу» (Албания)
«Фастав Злин» (Чехия)
АЕК (Греция)
«Лугано» (Швейцария)
«Вардар» (Македония)
«Эстерсунд» (Швеция).
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