«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче, который прошел в Белграде, «Краснодар» уступил со счетом 1:2. Сербский клуб вышел в групповую стадию за счет больше количество голов, проведенных в гостях.

В составе «Црвены Звезды» реализовали голы Неманья Радоньич (7-я минута) и Гуэлор Канга Каку (46). В составе «Краснодара» на 82-й минуте пенальти реализовал Андреас Гранквист.

«Црвена Звезда» вышла в групповую стадию турнира, где Россию представят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

«Краснодар» стал первым российским клубом в текущем сезоне, который завершил выступление в еврокубках.

Перед матчем болельщики «Црвены Звезды» устроили перфоманс, выложив на фанатской трибуне сербский и российский флаги и головы орлов, изображенных на гербах стран.

Напомним, 17 августа «Краснодар» вырвал победу у «Црвена Звезда» в матче на домашней арене. Матч закончился со счетом 3:2.