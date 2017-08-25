«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы
Квалификационный матч раунда
плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» состоялся вечером 24 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде.
В ответном матче, который прошел в Белграде, «Краснодар» уступил со счетом 1:2. Сербский клуб вышел в групповую стадию за счет больше количество голов, проведенных в гостях.
В составе «Црвены Звезды» реализовали голы Неманья Радоньич (7-я минута) и Гуэлор Канга Каку (46). В составе «Краснодара» на 82-й минуте пенальти реализовал Андреас Гранквист.
«Црвена Звезда» вышла в групповую стадию турнира, где Россию представят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
«Краснодар» стал первым российским клубом в текущем сезоне, который завершил выступление в еврокубках.
Перед матчем болельщики «Црвены Звезды» устроили перфоманс, выложив на фанатской трибуне сербский и российский флаги и головы орлов, изображенных на гербах стран.
Напомним, 17 августа «Краснодар» вырвал победу у «Црвена Звезда» в матче на домашней арене. Матч закончился со счетом 3:2.
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