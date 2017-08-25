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25 августа 2017, 0:09 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» на выезде уступил сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и не смог выйти в групповой этап турнира.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Неманья Радоньич (7-я минута) и Гелор Канга (46). Гости ответили точным ударом Андреаса Гранквиста с пенальти (81).

Первая встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара». По сумме двух матчей победу в противостоянии одержал сербский клуб за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.

«Краснодар» стал первым российским клубом в текущем сезоне, который завершил выступление в еврокубках.

Соперники «Црвены Звезды» по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.

24.08.2017 22:00 4-й отборочный раунд Rajko Mitic Stadium
Црвена Звезда 2:1 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владан Милоевич Игорь Шалимов
Голы
7′ Неманья Радоньич 49
46′ Гелор Канга 8
6 Андреас Гранквист 82′
Составы
83′ Милан Борян 82
90+3′ Филип Стойкович 30
Абрахам Фримпонг 5
90+3′ Вуядин Савич 90
Славолюб Срнич 55
90+5′ Ричмонд Боаки 14
47′ Гелор Канга 8
41′ Митчелл Дональд (к) 20
51′ Милан Родич 23
Марко Гобелич 77
70′ Неманья Милич 16
Урош Рачич 6
8′ 77′ Неманья Радоньич 49
Александр Пешич 45
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес 52′
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к) 90′
16 Виктор Классон
7 Вандерсон Масиэл
8 Юрий Газинский
17 Павел Мамаев 59′
33 Маурисио Перейра
10 Федор Смолов 65′
9 Андрей Иван
77 Шарль Каборе 46′ 12′
15 Илья Жигулев
Статистика
7 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
17 Фолы 21
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
Боковой судья Кристиан Гиттельман (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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