«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы

В составе хозяев забитыми мячами отметились Неманья Радоньич (7-я минута) и Гелор Канга (46). Гости ответили точным ударом Андреаса Гранквиста с пенальти (81).

Первая встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара». По сумме двух матчей победу в противостоянии одержал сербский клуб за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.

«Краснодар» стал первым российским клубом в текущем сезоне, который завершил выступление в еврокубках.

Соперники «Црвены Звезды» по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.