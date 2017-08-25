«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы
БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» на выезде уступил сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2 в ответном матче раунда
плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и не смог выйти в групповой этап турнира.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Неманья Радоньич (7-я минута) и Гелор Канга (46). Гости ответили точным ударом Андреаса Гранквиста с пенальти (81).
Первая встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара». По сумме двух матчей победу в противостоянии одержал сербский клуб за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.
«Краснодар» стал первым российским клубом в текущем сезоне, который завершил выступление в еврокубках.
Соперники «Црвены Звезды» по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.
|24.08.2017 22:00
|4-й отборочный раунд
|Rajko Mitic Stadium
|Црвена Звезда
|2:1
|Краснодар
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Владан Милоевич
|Игорь Шалимов
Голы
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Составы
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Статистика
|7
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|21
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель (Германия)
|Боковой судья
|Кристиан Гиттельман (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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