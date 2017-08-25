Россия вновь сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

На этой неделе ЦСКА был сильнее «Янг Бойз» (2:0), «Зенит» обыграл «Утрехт» (2:0, ДВ), а «Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» (1:2). «Армейцы» получили дополнительные баллы за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Это принесло в копилку России 1,200 балла, и в общей сложности у страны теперь 44,182 балла.



Португалия: «Спортинг» разгромил «Стяуа» (5:1), «Маритиму» проиграл киевскому «Динамо» (1:3), а «Брага» одолела «Хабнарфьордюр» (3:2). «Спортинг» получил дополнительные баллы за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Они принесли своей ассоциации 1,000 балла. В сумме у Португалии стало 40,748 балла.



Франция: «Ницца» проиграла «Наполи» (0:2), а «Марсель» разгромил «Домжале» (3:0). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 0,166 балла больше — в сумме 47,081.



Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 90,284;

2. Германия — 63,427;

3. Англия — 63,176;

4. Италия — 61,916;

5. Франция — 47,081;

6. Россия — 44,182;

7. Португалия — 40,748;

8. Бельгия — 37,100.