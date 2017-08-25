Роберто Манчини: Мы показали почти идеальную игру, но я получил небольшую травму
Главный тренер «Зенита» похвалил свою команду и рассказал, что с ним случилось во время матча.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы провели прекрасный матч, — начал Манчини. — Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.
— Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы?
— В 4-м отборочном раунде нам не очень повезло — попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе повезет больше.
— Показалось, что во время матча вы сами немного травмировались, когда потянулись за мячом (Манчини подвернул ногу и порвал брюки. — Прим. «СЭ»).
— Да, у меня действительно небольшая травма.
— Кого из игроков мы увидим в воскресенье в матче против «Ростова», а кому вы дадите отдохнуть?
— Имен называть не буду. Но, безусловно, состав поменяется. Выйдут другие футболисты. Те, кто играл сегодня, выложились максимально.
— Можно сказать, что в этом матче Лунев был больше, чем половиной команды?
— Он замечательный вратарь. Его заслуга в нашей победе большая, но мы должны были выигрывать 4:0. Моментов для этого было достаточно.
— Перед сезоном вы говорили, что ждете от Кокорина и Дзюбы 35 голов за сезон. Кокорин забил уже 9, а Дзюба — ни одного. Артем действительно может уйти?
— Надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Все дело в количестве игрового времени, которое они имеют. Дзюба играет меньше, поэтому и забил меньше.
— Кажется, Дзюба не вписывается в скоростной футбол «Зенита». Он вообще вам нужен?
— Он действительно сейчас не в лучших кондициях, но я нуждаюсь в Дзюбе. Настоящем Дзюбе, которого видел по телевизору еще до приезда в Россию. В форварде, который забивал много голов. В таком Дзюбе я нуждаюсь.
|24.08.2017 20:00
|Зрители 49237
|4-й отборочный раунд
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Эрик тен Хаг
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Абраам Альварес Кантон (Испания)
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