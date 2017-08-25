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25 августа 2017, 0:08 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Мы показали почти идеальную игру, но я получил небольшую травму

Главный тренер «Зенита» похвалил свою команду и рассказал, что с ним случилось во время матча.

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— Мы провели прекрасный матч, — начал Манчини. — Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.

— Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы?

— В 4-м отборочном раунде нам не очень повезло — попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе повезет больше.

— Показалось, что во время матча вы сами немного травмировались, когда потянулись за мячом (Манчини подвернул ногу и порвал брюки. — Прим. «СЭ»).

— Да, у меня действительно небольшая травма.

— Кого из игроков мы увидим в воскресенье в матче против «Ростова», а кому вы дадите отдохнуть?

— Имен называть не буду. Но, безусловно, состав поменяется. Выйдут другие футболисты. Те, кто играл сегодня, выложились максимально.

— Можно сказать, что в этом матче Лунев был больше, чем половиной команды?

— Он замечательный вратарь. Его заслуга в нашей победе большая, но мы должны были выигрывать 4:0. Моментов для этого было достаточно.

— Перед сезоном вы говорили, что ждете от Кокорина и Дзюбы 35 голов за сезон. Кокорин забил уже 9, а Дзюба — ни одного. Артем действительно может уйти?

— Надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Все дело в количестве игрового времени, которое они имеют. Дзюба играет меньше, поэтому и забил меньше.

— Кажется, Дзюба не вписывается в скоростной футбол «Зенита». Он вообще вам нужен?

— Он действительно сейчас не в лучших кондициях, но я нуждаюсь в Дзюбе. Настоящем Дзюбе, которого видел по телевизору еще до приезда в Россию. В форварде, который забивал много голов. В таком Дзюбе я нуждаюсь.

24.08.2017 20:00 Зрители 49237 4-й отборочный раунд Санкт-Петербург
Зенит 2:0 ДВ Утрехт
Основное время: 1:0 (1:0)
Главные тренеры
Роберто Манчини Эрик тен Хаг
Голы
9′ Александр Кокорин (Д. Кузяев, С. Дриусси) 9
105′ Александр Кокорин (Д. Полоз) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Далер Кузяев 14
65′ Леандро Паредес 5
68′ Александр Ерохин 21
21′ 89′ Олег Шатов 17
115′ Матиас Краневиттер 8
105+1′ 107′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
73′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
1 Давид Рогор Йенсен
17 Шон Клайбер
14 Виллем Янссен (к)
18 Урби Эмануэлсон
22 Сандер ван де Стрек
10 Закария Лабиад 65′
11 Сириль Дессерс
8 Яссин Айюб
28 Эдсон Брафхайд 75′
2 Марк ван дер Марел
3 Рамон Леувин 106′
21 Жан-Кристоф Баэбек
7 Гирано Керк 89′
27 Лукас Гертлер
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
9 Угловые 7
12 Фолы 14
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Абраам Альварес Кантон (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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