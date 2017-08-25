«Русенборг» выбил «Аякс» из Лиги Европы, «Милан» снова обыграл «Шкендию»

Единственный гол в этой встрече забил Патрик Куртоне. Миланская команда вышла в групповой турнир — первую встречу итальянцы выиграли со счетом 6:0.

«Русенборг» обыграл «Аякс» — 3:2. Один из мячей норвежской команды записал на свой счет Никлас Бендтнер, дубль оформил Самуэль Адегбенро. Первый поединок выиграла команда из Тронхейма — 1:0, прошлогодний финалист Лиги Европы покидает турнир.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

«Шкендия» (Македония) — «Милан» (Италия) — 0:1 (0:1).

Гол: Кутроне, 13 (0:1).

«Милан»: Сторари, Сапата, Антонелли, Бонуччи, Романьоли (Абате, 46), Калабрия, Маури, Локателли (Габбиа, 73), Дзанеллато, Андре Силва, Кутроне (Сусо, 58).

Судья: Ковач (Румыния).

24 августа. Тетово. Стадион «Gradski Stadion».

Первый матч — 0:6.

«Русенборг» (Норвегия) — «Аякс» (Голландия) — 3:2 (1:0).

Голы: Бендтнер, 26 (1:0). Юнес, 60 (1:1). Шене, 61 (1:2). Адегбенро, 80 (2:2). Адегбенро, 89 (3:2).

Судья: Бюке (Франция).

24 августа. Тронхейм. Стадион «Lerkendal».

Первый матч: 1:0.