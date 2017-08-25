Тренер «Утрехта»: «Зенит» в состоянии выиграть Лигу Европы или дойти до решающих игр

В четверг «Утрехт» во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:2 в дополнительное время и не смог пробиться в групповой этап турнира.

«Нужно учитывать, что не все серьезные команды добираются до группового этапа. Также в турнире есть хорошие клубы из Испании, Италии. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы и дойти до решающих матчей за счет своей техничной игры, — сказал тен Хаг.

Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. «Зенит» попадет в первую корзину.