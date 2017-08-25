Тренер «Утрехта»: «Зенит» в состоянии выиграть Лигу Европы или дойти до решающих игр
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» имеет шансы дойти до решающих матчей Лиги Европы или вовсе одержать победу в турнире. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер голландского «Утрехта» Эрик тен Хаг.
В четверг «Утрехт» во втором матче раунда
«Нужно учитывать, что не все серьезные команды добираются до группового этапа. Также в турнире есть хорошие клубы из Испании, Италии. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы и дойти до решающих матчей за счет своей техничной игры, — сказал тен Хаг.
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. «Зенит» попадет в первую корзину.
|24.08.2017 20:00
|Зрители 49237
|4-й отборочный раунд
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Эрик тен Хаг
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Абраам Альварес Кантон (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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