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25 августа 2017, 0:01 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренер «Утрехта»: «Зенит» в состоянии выиграть Лигу Европы или дойти до решающих игр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» имеет шансы дойти до решающих матчей Лиги Европы или вовсе одержать победу в турнире. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер голландского «Утрехта» Эрик тен Хаг.

В четверг «Утрехт» во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:2 в дополнительное время и не смог пробиться в групповой этап турнира.

«Нужно учитывать, что не все серьезные команды добираются до группового этапа. Также в турнире есть хорошие клубы из Испании, Италии. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы и дойти до решающих матчей за счет своей техничной игры, — сказал тен Хаг.

Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. «Зенит» попадет в первую корзину.

24.08.2017 20:00 Зрители 49237 4-й отборочный раунд Санкт-Петербург
Зенит 2:0 ДВ Утрехт
Основное время: 1:0 (1:0)
Главные тренеры
Роберто Манчини Эрик тен Хаг
Голы
9′ Александр Кокорин (Д. Кузяев, С. Дриусси) 9
105′ Александр Кокорин (Д. Полоз) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Далер Кузяев 14
65′ Леандро Паредес 5
68′ Александр Ерохин 21
21′ 89′ Олег Шатов 17
115′ Матиас Краневиттер 8
105+1′ 107′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
73′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
1 Давид Рогор Йенсен
17 Шон Клайбер
14 Виллем Янссен (к)
18 Урби Эмануэлсон
22 Сандер ван де Стрек
10 Закария Лабиад 65′
11 Сириль Дессерс
8 Яссин Айюб
28 Эдсон Брафхайд 75′
2 Марк ван дер Марел
3 Рамон Леувин 106′
21 Жан-Кристоф Баэбек
7 Гирано Керк 89′
27 Лукас Гертлер
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
9 Угловые 7
12 Фолы 14
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Абраам Альварес Кантон (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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