Манчини надеется, что Дзюба начнет забивать голы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини надеется, что нападающий команды Артем Дзюба начнет забивать голы. Об этом итальянец заявил на пресс-конференции после матча.
Перед стартом чемпионата России сезона-2017/18 главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что ждет от Кокорина и Дзюбы 35 голов в сезоне на двоих. При этом в семи турах чемпионата Кокорин забил шесть голов, а также один мяч в Лиге Европы. Дзюба не отличился еще ни разу в этом сезоне.
«Дзюба сейчас не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в нем таком, которого видел по телевидению еще до того, как возглавил команду, в том, который регулярно забивал. Верю, что он может вернуться», — сказал Манчини.
«Я надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Разница в количестве его голов с Кокориным заключается во времени, которое они проводят на поле. Дзюба играет меньше — меньше забивает», — отметил тренер.
В четверг «Зенит» во втором матче раунда
После семи туров чемпионата России сезона-2017/18 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
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