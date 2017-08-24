Манчини надеется, что Дзюба начнет забивать голы

Перед стартом чемпионата России сезона-2017/18 главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что ждет от Кокорина и Дзюбы 35 голов в сезоне на двоих. При этом в семи турах чемпионата Кокорин забил шесть голов, а также один мяч в Лиге Европы. Дзюба не отличился еще ни разу в этом сезоне.

«Дзюба сейчас не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в нем таком, которого видел по телевидению еще до того, как возглавил команду, в том, который регулярно забивал. Верю, что он может вернуться», — сказал Манчини.

«Я надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Разница в количестве его голов с Кокориным заключается во времени, которое они проводят на поле. Дзюба играет меньше — меньше забивает», — отметил тренер.

В четверг «Зенит» во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл голландский «Утрехт» со счетом 2:0 в дополнительное время и вышел в групповой этап турнира. 29-летний Дзюба попал в заявку команды, но на поле так и не вышел. Ранее СМИ сообщали, что нападающий может уйти в аренду в московский «Локомотив».

После семи туров чемпионата России сезона-2017/18 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.