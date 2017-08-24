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24 августа 2017, 23:27 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Александр Ермакович: БАТЭ проявил волю и характер

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями после матча с «Александрией» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд.

Главный тренер <span class=error>БАТЭ</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> поделился впечатлениями после матча с Александрией в раунде <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги Европы. <span class=stop>Напомним</span> что его команда победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд. Увеличить
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— Для нас, конечно, важно то, что мы перевернули ход неудачно складывающегося матча. Проявили волю и характер, наверно за счет того, что опыта в еврокубках у нас больше. Ребята выходили. Ребята выходили и не из таких передряг, их вера — ключевой момент. Не покидало ощущение, что мы можем переломить ход игры, мы говорили об этом и в перерыве.

— Вы проиграли первый тайм. Во втором многое предопределил ваш форвард, а также травма Гитченко…

— Считаю, что наша победа заслужена. Переломить ход такой игры — дорогого стоит. Знали, что у нас будут моменты, важно было их реализовать. Когда мы их реализовали, для «Александрии» это был психологический удар.

— У вас было много проблем с результатом. Сегодня все ваши футболисты сыграли на максимальном уровне?

 — Последние наши результаты отложили отпечаток на нашу игру. Мы можем играть лучше. Достаточно нервная игра получилась, особенно первый тайм. Но мы смогли преодолеть все трудности, — цитирует Ермаковича Footboom.

24.08.2017 20:00 4-й отборочный раунд КСК Ника
Александрия 1:2 БАТЭ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владимир Шаран Александр Ермакович
Голы
34′ Василий Грыцук  
  Мирко Иванич 70′
  Мирко Иванич 73′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
8 Угловые 3
11 Фолы 15
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Мирослав Зелинка (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Футболисты БАТЭ вышли в групповой раунд Лиги Европы, одолев «Александрию» по сумме двух встреч

Футболисты БАТЭ вышли в групповой раунд Лиги Европы, одолев «Александрию» по сумме двух встреч

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в групповой раунд Лиги Европы, одолев по сумме двух встреч украинскую «Александрию», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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