Фурсенко: «Зенит» смог достичь результата в квалификации ЛЕ, несмотря на усталость

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В четверг «Зенит» на своем поле одержал победу над голландским «Утрехтом» в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время — 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира.

«Результат достигнут, а это главное, — сказал Фурсенко. — Команда только сыгрывается, хорошо, что смогли добиться результата. В конце матча все устали, играют через два дня на третий, поэтому хорошо, что выиграли».

Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. «Зенит» попадет в первую корзину.