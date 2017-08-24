Фурсенко: «Зенит» смог достичь результата в квалификации ЛЕ, несмотря на усталость
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» смог выйти в групповой этап Лиги Европы, несмотря на усталость. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Сергей Фурсенко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг «Зенит» на своем поле одержал победу над голландским «Утрехтом» в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время — 1:0) в ответном матче раунда
«Результат достигнут, а это главное, — сказал Фурсенко. — Команда только сыгрывается, хорошо, что смогли добиться результата. В конце матча все устали, играют через два дня на третий, поэтому хорошо, что выиграли».
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. «Зенит» попадет в первую корзину.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter