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24 августа 2017, 23:14 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Фурсенко: «Зенит» смог достичь результата в квалификации ЛЕ, несмотря на усталость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» смог выйти в групповой этап Лиги Европы, несмотря на усталость. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Сергей Фурсенко.

Президент клуба из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> заявил что команда пока только <span class=error>сыгрывается</span>. Увеличить
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В четверг «Зенит» на своем поле одержал победу над голландским «Утрехтом» в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время — 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира.

«Результат достигнут, а это главное, — сказал Фурсенко. — Команда только сыгрывается, хорошо, что смогли добиться результата. В конце матча все устали, играют через два дня на третий, поэтому хорошо, что выиграли».

Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. «Зенит» попадет в первую корзину.

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Манчини надеется, что Дзюба начнет забивать голы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини надеется, что нападающий команды Артем Дзюба начнет забивать голы. Об этом итальянец заявил на пресс-конференции после матча.
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