Невероятный Кокорин! «Зенит» всё-таки выбил «Утрехт»
В ответном матче раунда
плей-офф Лиги Европы «Зенит» взял верх над «Утрехтом» в дополнительное время благодаря дублю Кокорина.
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Видимо, что-то случилось...
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Тен Хаг мечтал об одном голе
Всего лишь в четвёртый раз в своей еврокубковой истории «Зенит» попал в ситуацию, когда ему нужно отыгрываться после поражения в первом матче — 0:1. Впервые это случилось ещё в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-1989/90. Уступив дома «Штутгарту» с минимальным счётом,
Квалификацию Лиги чемпионов — 2014/15 зенитовцы начали с выездного поражения от АЕЛа на Кипре, однако в Петербурге голы Саломона Рондона, Мигеля Данни и Александра Кержакова помогли взять убедительный реванш — 3:0. Наконец, в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2015/16 потребовалось спасать положение в противостоянии с «Бенфикой». На пропущенный в Лиссабоне мяч представитель России ответил голом Халка, но в концовке пропустил дважды и завершил европейский поход. В общем, данный опыт у петербуржцев был скорее отрицательным.
Бывший тренер «Зенита» голландец Кор Пот спрогнозировал в интервью для «Чемпионата» победу хозяев с нужным счётом 2:0. Наставник «Утрехта’Эрик тен Хаг, похоже, тоже не сомневался, что больше двух мячей его команда не пропустит. По крайней мере, на предматчевой
Был ли пенальти на Кузяеве?
Проливной дождь вынудил организаторов матча закрыть крышу арены «Санкт-Петербург». Незадолго до стартового свистка испанца Карлоса Гранде прямо под крышей ходили
«Утрехт» на самом деле и не думал удерживать преимущество любыми способами. С первых минут голландская команда стала действовать в таком стиле, в каком в РФПЛ мало кто отважится играть против «Зенита» в Петербурге. Высокая линия обороны, активный прессинг с участием всех трёх футболистов группы атаки, попытки контролировать мяч на половине соперника. Это мы видели и неделю назад в исполнении команды тен Хага. С другой стороны, тактика гостей позволяла
Тем не менее, за 45 минут «Зенит» выполнил
Лишние полчаса футбола
Во втором тайме стало понятно, что при общем равном счёте никто не хочет рисковать. «Зенит» и «Утрехт» выжидали шанса забить победный гол. Голландцы больше контролировали мяч, задавая игре нужный им темп, тогда как хозяева, прежде всего, надеялись на скорость своей пары форвардов. Два великолепных момента для Кокорина с Дриусси
«Зенит» с выходом Краневиттера перестроился на 4−1−4−1, при этом Полоз отправился на левый край, где здорово нагнетал. Гости уже особо не лезли вперёд, думали о серии пенальти. Однако осторожность не уберегла их от пропущенного мяча, хотя с реализацией у
Прогноз Пота сбылся: «Зенит» победил — 2:0. Болельщики хозяев поволновались в заключительные 15 минут, «Утрехт» даже послал мяч в сетку, но с фолом на Лунёве. Команда Манчини не прощается с Европой.
|24.08.2017 20:00
|Зрители 49237
|4-й отборочный раунд
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Эрик тен Хаг
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Абраам Альварес Кантон (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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