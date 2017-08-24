«Вардар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, несмотря на гол Нойштедтера
«Фенербахче» (Турция) проиграл «Вардару» (Македония) в ответном матче раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы.
Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 61-й минуте игрок сборной России Роман Нойштедтер открыл счет. Семь минут спустя Джамбул Джигаури провел ответный мяч. В концовке отличился Никола Глигоров. В первой игре победил «Вардар» (2:0).
В другом матче «Судува» (Литва) и «Лудогорец» (Болгария) сыграли вничью — 0:0. Дома «Лудогорец» выиграл со счетом 2:0.
«Вардар» и «Лудогорец» вышли в групповой раунд Лиги Европы. «Фенербахче» и «Судува» покинули турнир.
|24.08.2017 20:30
|4-й отборочный раунд
|Sukru Saracoglu
|Фенербахче
|1:2
|Вардар
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Коджаман Айкут
|Чедомир Яневски
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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