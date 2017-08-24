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24 августа 2017, 22:51 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Вардар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, несмотря на гол Нойштедтера

«Фенербахче» (Турция) проиграл «Вардару» (Македония) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 61-й минуте игрок сборной России Роман Нойштедтер открыл счет. Семь минут спустя Джамбул Джигаури провел ответный мяч. В концовке отличился Никола Глигоров. В первой игре победил «Вардар» (2:0).

В другом матче «Судува» (Литва) и «Лудогорец» (Болгария) сыграли вничью — 0:0. Дома «Лудогорец» выиграл со счетом 2:0.

«Вардар» и «Лудогорец» вышли в групповой раунд Лиги Европы. «Фенербахче» и «Судува» покинули турнир.

24.08.2017 20:30 4-й отборочный раунд Sukru Saracoglu
Фенербахче 1:2 Вардар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Коджаман Айкут Чедомир Яневски
Голы
61′ Роман Нойштедтер 33
  Джамбул Джигаури 68′
  Никола Глигоров 90+1′
Составы
Роман Нойштедтер 33
  Джамбул Джигаури
  Никола Глигоров
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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