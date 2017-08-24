«Вардар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, несмотря на гол Нойштедтера

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 61-й минуте игрок сборной России Роман Нойштедтер открыл счет. Семь минут спустя Джамбул Джигаури провел ответный мяч. В концовке отличился Никола Глигоров. В первой игре победил «Вардар» (2:0).

В другом матче «Судува» (Литва) и «Лудогорец» (Болгария) сыграли вничью — 0:0. Дома «Лудогорец» выиграл со счетом 2:0.

«Вардар» и «Лудогорец» вышли в групповой раунд Лиги Европы. «Фенербахче» и «Судува» покинули турнир.