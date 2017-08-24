«Зенит» победил «Утрехт» и вышел в групповой этап Лиги Европы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Санкт- петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над голландским «Утрехтом» в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время — 1:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и вышел в групповой этап турнира.
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В составе хозяев дубль оформил Александр Кокорин (9-я и 105-я минуты). 26-летний нападающий уже трижды отличился в текущем розыгрыше Лиги Европы. Ранее он поразил ворота в первом матче третьего раунда квалификации с израильским клубом «Бней Иегуда».
Первая встреча между командами завершилась победой «Утрехта» со счетом 1:0.
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. «Зенит» попадет в первую корзину.
|24.08.2017 20:00
|Зрители 49237
|4-й отборочный раунд
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Эрик тен Хаг
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
|Боковой судья
|Абраам Альварес Кантон (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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