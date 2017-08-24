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«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

За несколько часов до старта жеребьёвке в тексте о раскладах «Бенфика» была названа лучшим вариантом для ЦСКА. Так и получилось — не считая «Шахтёра», португальцы выглядят слабейшей командой из первой корзины.

В прошлом сезоне «Бенфика» в четвёртый раз подряд стала чемпионом Португалии с солидным запасом, оторвавшись от «Порту» на шесть очков. В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов команда тоже попала в не самую сильную группу, вышла в плей-офф и вылетела от дортмундской «Боруссии».

Последний раз с российскими командами «Бенфика» играла в 2014-м — тогда оба раза португальцы проиграли «Зениту». За три года команда не слишком изменилась: на воротах всё ещё один из лучших вратарей в истории сборной Бразилии Жулио Сезар, капитан — огромный защитник Луизао, а в атаке мощный Жонас. В общем, солидная бразильская диаспора. Кроме того, «армейцам» стоит опасаться двух греков — лучшего бомбардира «Бенфики» Митроглу и распасовщика Самариса.

С позапрошлого года тренирует столичный клуб 47-летний португалец Руй Витория. Когда он был футболистом, не играл нигде выше третьего местного дивизиона, зато как тренер завоевал Кубок португальской лиги с «Пасуш де Феррейра» и Кубок Португалии с «Виторией».

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия)

За последние 8 лет ЦСКА встречался с «МЮ» четыре раза. Самым запоминающимся был первый матч Слуцкого в клубе на «Олд Траффорде», который закончился со счётом 3:3. «Армейцы» вели 3:1 и упустили победу над англичанами на последних минутах. А в 2015-м ЦСКА застал в Манчестере Ван Гала и смог завоевать только одно очко в двух матчах.

От команды голландца в нынешнем «Манчестере» осталось не так много. Лукаку, Погба, Мата, Мхитарян, Марсьяль — этих футболистов нужно будет держать Васину и ко. Кроме того, за пару часов до жеребьёвки Ибрагимович объявил, что возвращается в клуб: «Я должен завершить то, что начал». Видимо, Златан намекал на победу в АПЛ (и Лиге чемпионов).

В Лигу чемпионов «МЮ» вывел Жозе Моуринью, обыграв «Аякс» в финале ЛЕ. Самые памятные матчи португальского тренера против ЦСКА — с золотым «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2009/10. Тогда Особенный дважды обыграл «армейцев» по 1:0 — забивали Милито и Снейдер — и завоевал свой очередной свой европейский титул.

В первых двух турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» идёт со стопроцентным ЦСрезультатом — 4:0 с «Вест Хэмом» и 4:0 со «Суонси». В Англии «МЮ» называют главным претендентом на чемпионство, так что в группе A британцы — точно главный фаворит.

«Базель» (Базель, Швейцария)

Одну швейцарскую команду «армейцы» уже выбили. «Базель» — чемпион Швейцарии, но играет ненамного лучше, чем «Янг Бойз». Последние 9 лет команда выигрывает золото на родине, но в Лиге чемпионов выступают неудачно. В прошлом сезоне «Базель» попал в группу к «Арсеналу», «ПСЖ» и «Лудогорцу» и с двумя очками вылетел из турнира.

В «Базеле» капитанит старый знакомый ЦСКА — экс-спартаковец Марек Сухи. Для чеха бывший соперник по РФПЛ станет только дополнительной мотивацией. Ещё два известных в России футболиста: брат полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки Таулант и много забивавший в «Спортинге» Рики ван Волфсвинкел.

С этого сезона у «Базеля» новый тренер — молодой швейцарец Рафаэль Вики. К 40 годам он успел постажироваться у Феликса Магата, воспитать несколько поколений в юношеских командах и «молодёжке» «Базеля» и возглавить основную команду. Вики всего на пару месяцев младше Виктора Гончаренко — редкость для Лиги чемпионов.