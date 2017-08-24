БАТЭ, «Шериф» и «Эстерсунд» вышли в групповой этап Лиги Европы

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Встреча проходила на стадионе «Ника» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Мирко Иванич, а за хозяев отличился Василий Грицук. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, БАТЭ вышел в групповой этап Лиги Европы, а «Александрия» турнир покинула.

В параллельном матче молдавский «Шериф» на своём поле сыграл вничью с польской «Легией» (0:0). Первая встреча завершилась со счётом 1:1, что позволило команде из Тирасполя за счёт гола на чужом поле пробиться в групповой этап Лиги Европы.