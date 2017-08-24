Футболисты БАТЭ вышли в групповой раунд Лиги Европы, одолев «Александрию» по сумме двух встреч
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в групповой раунд Лиги Европы, одолев по сумме двух встреч украинскую «Александрию», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в игре на поле украинского клуба чемпионы Беларуси победили со счетом 2:1. Неделю назад в Борисове соперники сыграли вничью — 1:1.
|24.08.2017 20:00
|4-й отборочный раунд
|КСК Ника
|Александрия
|1:2
|БАТЭ
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Владимир Шаран
|Александр Ермакович
Голы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Мирослав Зелинка (Чехия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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