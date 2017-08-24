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24 августа 2017, 22:19 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ вышли в групповой раунд Лиги Европы, одолев «Александрию» по сумме двух встреч

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в групповой раунд Лиги Европы, одолев по сумме двух встреч украинскую «Александрию», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в игре на поле украинского клуба чемпионы <span class=error>Беларуси</span> победили со счетом 2:1. Неделю назад в <span class=error>Борисове</span> соперники сыграли вничью — 1:1. Увеличить
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Сегодня в игре на поле украинского клуба чемпионы Беларуси победили со счетом 2:1. Неделю назад в Борисове соперники сыграли вничью — 1:1.

24.08.2017 20:00 4-й отборочный раунд КСК Ника
Александрия 1:2 БАТЭ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владимир Шаран Александр Ермакович
Голы
34′ Василий Грыцук  
  Мирко Иванич 70′
  Мирко Иванич 73′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Мирослав Зелинка (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Александр Ермакович: БАТЭ проявил волю и характер

Александр Ермакович: БАТЭ проявил волю и характер

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями после матча с «Александрией» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд.
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