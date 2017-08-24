Криштиану Роналду: Парни, вы сделали правильный выбор! Продолжайте голосовать за меня!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Александр БОБРОВ

из Монако

Очевидно, звездному португальцу теперь нравится приезжать в Монако. Трофей за трофеем, приз за призом. Он улыбается, сияет, шутит и смеется. И не устает говорить комплименты девушкам, которые получают призы лучшим футболисткам.

— Вы всегда говорите, что без «Реала» и сборной Португалии не смогли бы выиграть ни один из индивидуальных призов. Это так. Но ведь у нападающих всегда преимущество. Все призы чаще всего достаются именно вам. Не считаете, что это нечестно, особенно если учесть, что сегодня в Монако рядом с вами ваши партнеры — Серхио Рамос и Лука Модрич? Может, они заслужили главный приз не меньше вашего? — вопрос Криштиану Роналду.

— Не знаю, честно это или нет. Задам вам ответный вопрос? Ради чего вы приходите на стадион?! Правильно — чтобы увидеть голы, чтобы смотреть зрелище. Так что в первую очередь все смотрят на нападающего. Хотя, конечно, иногда и защитники забивают решающие голы. Но… (Смеется.) Продолжайте голосовать за меня!

— Свой первый индивидуальный трофей вы завоевали в 2008 году, почти 10 лет назад. Сильно изменился футбол за это время? — последовал вопрос от спецкора «СЭ».

— Что вы имеете в виду под «изменился»?

— Стиль, скорости…

— Не думаю. Игра осталась той же. А вот все, что вокруг, кардинально изменилось. Сумасшествие! 10 лет прошло… Но я чувствую себя все так же молодым. И голодным до призов!

…В промежутке на вопрос о кумирах начала отвечать Лике Мартенс, лучшая футболистка Европы, упоминувшая Роналдинью. Тут Роналду скривился, сделал смешную рожицу и притворился, что жутко недоволен своей соседкой.

— Ну хорошо, — сказала та. — А позднее я стала внимательно следить за Роналду и Месси.

— Единственный трофей, который вам не доставался, — Кубок мира. Вы не побеждали на первенстве планеты. Это главная цель на ближайший сезон? Или клубные турниры важнее? — еще вопрос Криштиану.

— Два года назад португальская сборная считалась обычной командой. Уровнем ниже Германии и Испании. Но стоило выиграть чемпионат Европы… Подождите, мы еще не вышли в финальный турнир чемпионата мира. Я привык идти шаг за шагом. Давайте сохранять головы холодными и не летать в облаках.

— Кто ваш главный соперник в Лиге чемпионов в этом сезоне?

— Конкуренты те же, что и каждый предыдущий год. Главные претенденты — «Реал», «Барселона», «Бавария», «ПСЖ», «Ювентус»… Надеюсь, мы выиграем и в третий раз подряд.

— Надеемся, вы еще долго будете выступать на высоком уровне. Но когда закончится эра Роналду и Месси, кто, на ваш взгляд, сможет претендовать на звание лучшего?

— Хороший вопрос. Отличный вопрос! В последние годы только и было: Месси и я, я и Месси… Потенциал есть у многих молодых. Начну с «Реала» и назову Асенсио. Затем Неймар, Мбаппе… Этот парень из «Боруссии», забыл его имя… Дембеле! Азар, Рэшфорд… Думаю, 10−15 футболистов потенциально могут занять наши места.

И добавил:

— Лике впервые получила такой приз. Давайте поздравим ее и поаплодируем!

И первым принес поздравление смутившейся девушке. А после совместного фотографирования еще раз громко произнес:

— Спасибо вам. Спасибо за то, что голосуете за меня! Продолжайте в том же духе!

И засмеялся.

…А ведь был год, когда португалец устроил скандал и под надуманным предлогом не приехал на церемонию. Теперь он летит в Монако с огромным желанием.