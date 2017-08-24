Представление соперников «Спартака» в групповой стадии Лиги чемпионов

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«Севилья» — рекордсмен Лиги Европы

«Севилья» заняла четвертое место в прошлом чемпионате Испании, получив путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Летом команду покинул главный тренер Хорхе Сампаоли, который возглавил сборную Аргентины, а на его место был приглашен другой аргентинский специалист — Эдуардо Бериссо, успешно работавший с «Сельтой», которую весной вывел в полуфинал Лиги Европы.

Из года в год «Севилья» в летнее межсезонье обновляет свой состав, который и на сей раз претерпел серьезные изменения. Главными новичками команды стали вернувшиеся в Испанию из английского «Манчестер Сити» крайние полузащитники Хесус Навас и Нолито, а также выступавший и ранее в «Севилье» Эвер Банега. Банега в стартовом матче чемпионата Испании сезона-2017/18 с «Эспаньолом» (0:0) успел оскорбить судью и получить двухматчевую дисквалификацию.

«Севилья» Сампаоли играла в атакующий футбол, его преемник Бериссо также любит действовать «первым номером». «Сельта» под его руководством играла в открытый футбол даже с «Реалом» и «Барселоной», однако в воскресенье андалусийцам взломать оборону «Эспаньола» не удалось. Стоит отметить, что многие ведущие игроки команды на поле не выходили.

«Севилья» пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов через квалификацию, где в раунде плей-офф обыграла турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Победив в первом гостевом матче со счетом 2:1, в ответной игре команда Бериссо удержала преимущество — 2:2. В обеих встречах по голу забили защитник Серхио Эскудеро и французский форвард Виссам Бен Йеддер.

Лидерами «Севильи» из числа старожилов являются аргентинский защитник Николас Пареха, ранее выступавший за «Спартак», французский полузащитник Стивен Н’Зонзи, а также голкипер Серхио Рико.

Бывшая команда Кержакова

ФК «Севилья» был основан в 1890 году. В 1946 году команда победила чемпионате Испании, пять раз «Севилья» выигрывала Кубок Испании. «Севилье» принадлежит рекорд по числу побед в Кубке УЕФА и Лиге Европы — пять титулов, включая три подряд трофея (2014, 2015, 2016), которые были завоеваны под руководством бывшего наставника «Спартака» Унаи Эмери. В 2007 году в составе «Севильи» Кубок УЕФА выиграл лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков.

В 2010 году «Севилья» сыграла в 1/8 финала Лиги чемпионов с ЦСКА, уступив по итогам двух матчей — 1:2, 1:1. В Кубке УЕФА «Севилья» в 1990 году уступила дорогу московскому «Торпедо» в 1/16 финала (2:1, 1:3), а в 2004 году сыграла с «Зенитом» в групповой стадии (1:1).

В триумфальном для «Севильи» сезоне-2005/06 испанская команда сыграла с «Зенитом» в групповой стадии (1:2), в 1/16 финала победила «Локомотив» (2:0, 1:0), а в четвертьфинале взяла реванш у «Зенита» (4:1, 1:1). Наконец, с «Зенитом» «Севилья» сыграла в ¼ финала Лиги Европы 2015 года (2:1, 2:2), в которой также одержала итоговую победу.

Домашние матчи «Севилья» проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», который вмещает 42 700 зрителей.

Воспоминания о былых победах

«Ливерпуль» является одним из самых титулованных клубов в европейском и английском футболе, однако болельщики команды, которые неповторимо исполняют перед матчами гимн «You’ll Never Walk Alone», заждались побед. 18 раз став чемпионом Англии, «Ливерпуль» никогда не побеждал в премьер-лиге, которая отмечает свое 25-летие — последний его титул датирован 1990 годом.

Пять раз «Ливерпуль» становился обладателем Кубка европейских чемпионов, однако лишь один титул был выигран в современной Лиге чемпионов — в 2005 году в драматичном финале с итальянским «Миланом», когда после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счетом 0:3, но сумел победить в серии пенальти. Трижды «Ливерпуль» выигрывал Кубок УЕФА и еще трижды — Суперкубок Европы.

Нынешний выход в групповой турнир Лиги чемпионов уже можно считать успехом для «Ливерпуля», который возглавляет немецкий специалист Юрген Клопп. Клопп в прошлом сезоне сумел поднять «Ливерпуль» на четвертое место в чемпионате Англии, а в квалификации Лиги чемпионов был пройден немецкий «Хоффенхайм» — 2:1, 4:2. В 2016 году Клопп вывел «Ливерпуль» в финал Лиги Европы, где проиграл испанской «Севилье».

«Ливерпуль» лишь в третий раз с 2009 года вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, причем две предыдущие попытки завершались провалом. Три года назад «Ливерпуль» пропустил вперед «Реал» и швейцарский «Базель».

Главным летним новичком «Ливерпуля» стал египетский форвард Мохамед Салах, который перешел из итальянской «Ромы» и успел забить важный мяч в ответном матче с «Хоффенхаймом». Забил Салах и в стартовом матче чемпионата Англии с «Уотфордом» (3:3), тогда как во встрече второго тура мерсисайдцы победили «Кристал Пэлас» (1:0) благодаря мячу лучшего футболиста команды прошлого сезона сенегальца Садьо Мане.

В составе «Ливерпуля» также следует выделить бельгийского голкипера Симона Миньоле, бразильского форварда Роберто Фирмино, а также английских футболистов — Джеймса Милнера, Джордана Хендерсона, Адама Лаллану. Пока остается в «Ливерпуле» и полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, которого хочет купить испанская «Барселона». Выступает за «Ливерпуль» и форвард сборной Бельгии Дивок Ориги, который забил победный мяч в ворота российской команды на чемпионате мира 2014 года.

Счастливый 1992-й и провал в 2002-м

Осенью 1992 года «Спартак» и «Ливерпуль» провели два ярких матча во втором раунде Кубка обладателей кубков. В первом матче «Спартак» на своем поле победил со счетом 4:2, причем два мяча в концовке пропустил уже полевой футболист — Дэвид Бэрроуз. Голкипер команды Брюс Гроббелар был удален с поля, а замен у английского клуба больше не оставалось, полузащитник «Спартака» Валерий Карпин реализовал пенальти, а затем забил еще и Андрей Пятницкий. В Ливерпуле «Спартак» провел один из лучших матчей в истории еврокубков, победив со счетом 2:0 благодаря голам Дмитрия Радченко и Пятницкого.

В 2002 году команды дважды сыграли в групповом турнире Лиги чемпионов, оба матча завершились победой «Ливерпуля» — 5:0, 3:1. В том розыгрыше «Спартак» установил антирекорд турнира, проиграв все шесть матчей, однако и «Ливерпуль» не сумел выйти в плей-офф, заняв лишь третье место после испанской «Валенсии» и швейцарского «Базеля».

«Ливерпуль» проводит домашние матчи на стадионе «Энфилд», который вмещает 54 тыс. зрителей.

Печально памятный «Людски врт»

«Марибор» является чемпионом своей страны, в прошлом сезоне «пурпурные» выиграли национальное первенство в 14-й раз, девять раз «Марибор» завоевывал Кубок Словении. Клуб был основан в 1960 году и представляет второй по значимости город страны, расположенный на ее северо-востоке. Домашний стадион команды «Людски врт» печально известен футболистам сборной России, которая под руководством Гуса Хиддинка в 2009 году уступила здесь словенцам путевку на чемпионат мира. Арена рассчитана всего на 12,5 тыс. зрителей.

Самой громкой фамилией в составе нынешнего «Марибора» является 21-летний форвард Лука Захович, чей отец Златко Захович является одним из лучших игроков в истории словенского футбола. Сейчас Златко Захович — спортивный директор «Марибора».

Главным игроком обороны «Марибора» является 34-летний защитник Марко Шулер, сыгравший 39 матчей за сборную, в том числе и на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. В «Мариборе» выступают в основном футболисты из бывшей Югославии, однако капитаном является 33-летний бразильский форвард Маркос Таварес, который выступает за команду уже 10 лет.

«Марибор» начал выступление в нынешней Лиге чемпионов со второго раунда, преодолев на пути к групповой стадии сопротивление боснийского «Зриньски» (2:1, 1:1), исландского «Хафнарфьярдара» (1:0, 1:0), а также израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы (1:2, 1:0). В нынешнем чемпионате Словении после шести туров «Марибор» делит лидерство с «Олимпией» из Любляны, набрав 16 очков. Главный тренер команды — 49-летний Дарко Миланич, который выиграл с «Марибором» пять чемпионских титулов.

«Марибор» дважды выходил в групповой турнир Лиги чемпионов — в 1999 и 2014 годах, а в 2014 году пробился в 1/16 финала Лиги Европы. В 2013 году «Марибор» сыграл с «Рубином» в групповой стадии Лиги Европы (2:5, 1:1).