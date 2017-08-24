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24 августа 2017, 21:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Объявлен календарь ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов

Накануне состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, по итогам которой московский ЦСКА узнал своих соперников по группе.

Накануне состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 по итогам которой московский ЦСКА узнал своих соперников по группе. Увеличить
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«Армейцы» попали в группу А, в которой сыграют с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем».

Расписание ЦСКА:
1-й тур, 12 сентября: «Бенфика» — ЦСКА;
2-й тур, 27 сентября: ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»;
3-й тур, 18 октября: ЦСКА — «Базель»;
4-й тур, 31 октября: «Базель» — ЦСКА;
5-й тур, 22 ноября: ЦСКА — «Бенфика»;
6-й тур, 5 декабря: «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА.

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