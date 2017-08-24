Объявлен календарь ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов
Накануне состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, по итогам которой московский ЦСКА узнал своих соперников по группе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Армейцы» попали в группу А, в которой сыграют с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем».
Расписание ЦСКА:
1-й тур, 12 сентября: «Бенфика» — ЦСКА;
2-й тур, 27 сентября: ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»;
3-й тур, 18 октября: ЦСКА — «Базель»;
4-й тур, 31 октября: «Базель» — ЦСКА;
5-й тур, 22 ноября: ЦСКА — «Бенфика»;
6-й тур, 5 декабря: «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter