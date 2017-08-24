«Спартак» стартует в Лиге чемпионов 13 сентября в Словении

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Для красно-белых турнир начнётся 13 сентября, когда они в гостях сыграют с «Марибором», а завершится 6 декабря в Ливерпуле.



13 сентября: «Марибор» — «Спартак».

26 сентября: «Спартак» — «Ливерпуль».

17 октября: «Спартак» — «Севилья».

1 ноября: «Севилья» — «Спартак».

21 ноября: «Спартак» — «Марибор».

6 декабря: «Ливерпуль» — «Спартак».