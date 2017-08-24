Владимир Бесчастных: Группа для «Спартака» абсолютно проходимая
Экс-форвард московского «Спартака» Владимир Бесчастных в интервью «Советскому спорту» поделился своими мыслями о том, какие соперники достались красно-белым в Лиге чемпионов. Красно-белые сыграют с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».
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Видимо, что-то случилось...
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— Реально ли «Спартаку» выйти из группы?
— Группа абсолютно проходимая, хотя соперники достаточно сильные, атакующие. Так что я думаю, стоит ожидать большого количества интересных игр.
— Кто фаворит группы?
— В «Спартаке» достаточно опытные ребята, многие из которых играют за свои сборные. Говорить о
— По последним играм «Спартака» можно с уверенностью сказать, что команда готова к турниру?
— Лига чемпионов абсолютно другой турнир, если сравнивать с чемпионатом России. Психологически футболисты будут
— Вы опытный футболист в выступлении еврокубков. Много ли сил забирает игра на два фронта?
— Прежде всего — много психологических сил. Если говорить о физических нагрузках, то времени восстановиться хватает, для этого все есть. А вот психологически, повторюсь, бывает непросто. Конечно, «Спартаку» будет сложно в обоих турнирах: нигде нельзя расслабляться и везде надо играть от ножа. Две игры в неделю — это сложный календарь.
— Какой приемлемый результат для «Спартака» в этой группе?
— Уверен, что
— «Марибор» — темная лошадка?
— Эта команда может стрельнуть, и «Марибор» — далеко не темная лошадка. Понятно, что они не добивались
— Насколько «Севилья» может быть проблемной для «Спартака»?
— Команда совершенно другая в отличие от той, которая выигрывала Лигу Европы. Но лучше она или хуже, покажет Лига чемпионов.
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