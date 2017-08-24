Каррера: «Спартак» мог попасть и в более сложную группу в Лиге чемпионов

В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.

«Да, нам могла достаться и более сложная группа, с этим не поспоришь, но и такой состав участников, безусловно, вызывает уважение, — сказал Каррера. — Мы будем тщательно изучать наших соперников, так что надеемся подойти к матчам с ними, имея полное представление об игре этих команд. Как и ожидал, в числе соперников оказался английский клуб, “Ливерпуль” — один из брендов британского футбола, и нам будет очень интересно проверить себя против такого оппонента. “Севилья” стала в последние годы заметной командой на европейском горизонте, она выиграла несколько трофеев кряду, так что и здесь предстоит серьезная борьба, “Марибор” необходимо как следует изучить, хотя и сегодня мы знаем, что словенские команды традиционно неуступчивы по своему характеру, так что легкой жизни у нас точно не будет».

«Лига чемпионов — настоящий праздник футбола, и я очень рад, что “Спартак” примет в нем живое участие, с нетерпением жду, когда мы сыграем свой первый матч в этом турнире. Хочу поздравить всех наших болельщиков с тем, что они станут не сторонними наблюдателями, а, образно говоря, непосредственными участниками Лиги чемпионов. Нам нужна поддержка наших преданных фанатов, и уверен, что во всех трех домашних матчах наш прекрасный стадион будет заполнен до отказа. Мы же, в свою очередь, приложим все усилия для того, чтобы не разочаровать поклонников красно-белых», — добавил Каррера.