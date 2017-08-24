Что заказывали, то и подано. ЦСКА подарен шанс, «Спартаку» — веселье
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о соперниках наших клубов на групповом этапе Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЦСКА сыграет с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем», «Спартак» попал в группу с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».
Как же, черт возьми, жребий нас любит! Причем с каждой новой процедурой выбора соперников — только сильнее. Ибо и «Спартак», и ЦСКА получили самое то, чего могли себе перед жеребьевкой пожелать.
А
И этот шанс словно вознаграждает Виктора Гончаренко за уже проведенную работу по укреплению цеэсковского потенциала. С БАТЭ Виктор Михайлович мог
Притом заметьте: параллели и реминисценции — на стороне команды Гончаренко. «Базель»? Противошвейцарское
Так вот: Гончаренко, похоже, задался целью наработать своей команде ту же степень надежности, какой достиг Бердыев в «Ростове». Он ведь тренер восприимчивый и гибкий, вот и приметил, что может с нашим материалом сулить успех даже в большой Европе. И теперь реализует тактическую модель столь же высокой оборонительной прочности. А «Ростов», как мы помним, схлестнулся с «МЮ» совсем недавно. И кабы гангстеры Моуринью не вывели из игры важных для ростовской защиты игроков, еще неизвестно, чем бы все тогда завершилось. Так что и здесь ЦСКА не без шанса. Может он с «МЮ» взаимно упереться рогами.
ЦСКА, словом, жребий выдал по возможностям. А «Спартаку» — по потребностям. И «Севилья», и «Ливерпуль» команды такого толка, что за голом в карман не полезут. Что в чужие ворота, что в свои. Три мяча, пропущенные андалусийцами в заключительном квалификационном раунде от некоего турецкого представителя, тому яркое свидетельство. Про «Марибор» не знаю, но будем условно считать, что эта скромная команда не слабее, скажем, «Уфы». Против которой «Спартак» затруднялся даже в лучшую свою пору, прошлосезонную.
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