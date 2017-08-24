Симонян: «Спартаку» и ЦСКА по силам выйти из своих групп в Лиге чемпионов

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов, которая состоялась в четверг в Монако, «Спартак» попал в группу E, где сыграет с испанской «Севильей», английским «Ливерпулем» и словенским «Марибором». ЦСКА в группе A встретится с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем».

«Со всеми можно играть, главное то, как наши команды будут выглядеть, насколько они будут готовы. У “Спартака” и ЦСКА есть реальные шансы выйти из своих групп, всех можно обыгрывать, но также и всем можно проиграть. Попались английские гранды нашим командам, они подготовлены во всех отношениях, с ними играть будет сложно», — сказал Симонян.

«Сегодня на футбольной карте мира слабых команд уже нет, от всех можно ждать сюрпризов. Главное — это быть самим готовыми во всех отношениях. Группы рабочие, конечно», — добавил он.