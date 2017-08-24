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24 августа 2017, 21:44 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Црвена Звезда» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы на ответный матч

Стали известны стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Краснодар».

Стали известны стартовые составы на ответный матч раунда <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы <span class=error>Црвена</span> Звезда — Краснодар. Увеличить
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Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Краснодар» — 3:2.

«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Стойкович, Срнич, Канга, Дональд, А. Фримпонг, Боакье, Радоньич, Милич.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Мамаев, Газинский, Вандерсон, Рамирес, Классон, Смолов.

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