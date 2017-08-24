«Црвена Звезда» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы на ответный матч
Стали известны стартовые составы на ответный матч раунда
плей-офф Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Краснодар».
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Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Краснодар» — 3:2.
«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Стойкович, Срнич, Канга, Дональд, А. Фримпонг, Боакье, Радоньич, Милич.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Мамаев, Газинский, Вандерсон, Рамирес, Классон, Смолов.
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