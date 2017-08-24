Олег Романцев: Для «Спартака» это группа надежды

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Будучи тренером, вам было все равно, кого выберет жребий Лиги чемпионов, или заранее пытались представить, какие соперники выпадут «Спартаку»?

— Не верьте тем, кто говорит, что им интереснее встречаться с «Реалом» и «Баварией», поскольку они сильные противники, у которых можно многому научиться. Так-то оно так, но, вполне понятно, что на начальном этапе хочется встретиться с тем, кто тебе по зубам. Я старался получить обо всех. Хотя в Лиге чемпионов всегда встречаются клубы-сюрпризы.

— А какие-то неожиданности по ходу турнира возникали?

— Бывали. Помню, летели на матч со «Штурмом» из Граца, и поляки не дали нам коридор над их страной. Пришлось разворачивать самолет и возвращаться во Внуково. Пока утрясались формальности, прошло время и мы прибыли на место поздно вечером. Понятно, что ни о какой предматчевой тренировке и знакомстве с полем речи быть не могло. Утром прогулялись в парке рядом с гостиницей, а вечером — на стадион. Яся подготовка оказалось смазанной. Зато ребят настраивать не было нужды — вышли на поле злые и пару голов «Штурму» отгрузили.

— Для вас имело значение, где начинать групповой турнир — дома или на выезде?

— По большому счету нет. Хотя я предпочитал, чтобы стартовый матч был гостевым. В этом случае противник обычно выбирает атакующий вариант, не закрывается, а это шанс определить его возможности, сильные и слабые места. Что в ответной встрече можно использовать. А это уже, пусть небольшой, но плюс.

— Вы среди тех, кто считает, что переход на систему «осень — весна» помогает нашим командам успешнее выступать в еврокубках?

— Тут палка о двух концах. «Спартаку» всегда было сложно в последнем месяце года готовиться к матчу Лиги чемпионов. В это время остальные клубы уже находились в отпуске. И поддерживать оптимальную форму было сложно. Сейчас же эта игра выпадает на пятое-шестое декабря, когда российский чемпионат будет продолжаться. А значит, «Спартаку» и ЦСКА, встречей которых завершится первая половина сезона, придется сражаться на два фронта. Что тоже непросто.

— Как вам кажется, «Спартаку» повезло с группой?

— Если учесть, что не попались те же «Реал» с «Баварией» или «ПСЖ», то можно считать и так. Разумеется, «Севилья» — не подарок. Вы же знаете, что руководством уволенного из «Спартака» Эмери она трижды выигрывала Лигу Европы, А то, что в прошлом сезоне была четвертой, ни о чем не говорит — в топовом чемпионате Испании это вполне достойное место. Кстати, об этом клубе могут кое-что рассказать поигравшие в нем Дасаев с Кержаковым. Команда с характером и веселой игрой.

— «Ливерпуль» классом повыше?

— Пожалуй. Это клуб с большими традициями. У него амбициозный тренер — немец Юрген Клопп, который выводил «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» — в финал Лиги Европы. Где, кстати, уступил «Севилье». Как говорится, знакомые все лица. Испанцы и англичане играют в разный футбол. Но одинаково опасны для любого соперника. А с учетом того, что в «Спартаке» футболистов, выступавших на таком уровне, не так много, они опасны вдвойне.

— Словенский «Марибор» можно назвать темной лошадкой?

— Судя по тому, как он пробирался в групповой турнир, клуб не из самых сильных. Тем более что чемпионат в этой стране из категории незаметных. Словенские клубы больших высот в Европе не брали. Из всего, что осталось в памяти об этой стране, так это неудачи сборной России. И не только времен Хиддинка, но и поражение в отборочном матче чемпионата мира-2002. А помог хозяевам тогда английский арбитр Грэм Полл. Вот ведь, как все переплелось.

— Подводя итоги, как бы в двух словах охарактеризовали будущее «Спартака» в турнире?

— Он попал в группу надежды.