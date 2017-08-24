Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30788284/
24 августа 2017, 21:06 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Родионов: Выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для «Спартака»

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для «Спартака», а попадание в «Лигу Европы — достойным результатом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.

«Группа могла быть и хуже, но мы простой и не ждали, так как редко играем в Лиге чемпионов. “Ливерпуль” видится фаворитом группы, а с остальными можно пробовать играть. Отличным результатом будет выход в плей-офф, достойным — вылет в Лигу Европы, остальное — провал. Надеемся, что болельщики нас поддержат и заполнят стадион на домашних матчах», — сказал Родионов.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12—13 сентября.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Симонян: "Спартаку" и ЦСКА по силам выйти из своих групп в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии УЕФА

Тренер: женская сборная России по борьбе через год обновится наполовину

Газзаев: ЦСКА нужно усиливать атаку для выхода из группы Лиги чемпионов