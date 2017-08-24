Родионов: Выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для «Спартака»

В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.

«Группа могла быть и хуже, но мы простой и не ждали, так как редко играем в Лиге чемпионов. “Ливерпуль” видится фаворитом группы, а с остальными можно пробовать играть. Отличным результатом будет выход в плей-офф, достойным — вылет в Лигу Европы, остальное — провал. Надеемся, что болельщики нас поддержат и заполнят стадион на домашних матчах», — сказал Родионов.