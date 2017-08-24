Родионов: Выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для «Спартака»
МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для «Спартака», а попадание в «Лигу Европы — достойным результатом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор
красно-белых Сергей Родионов.
В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.
«Группа могла быть и хуже, но мы простой и не ждали, так как редко играем в Лиге чемпионов. “Ливерпуль” видится фаворитом группы, а с остальными можно пробовать играть. Отличным результатом будет выход в
Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут
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