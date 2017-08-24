Клопп: В РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество

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Мерсисайдцы сыграют в группе Е со «Спартаком» (Россия), «Севильей» (Испания) и «Марибором» (Словения).

«Потрясающие эмоции, быть частью этого турнира — нечто особенное. Мы смотрели жеребьёвку вместе с несколькими игроками. Есть группы с «Барселоной», «Баварией», «Ювентусом» и «Реалом», и не попасть в одну из них, конечно, куда лучше, чем попасть. Но я не думаю, что после столь долгого пути мы должны думать о противниках. Нужно просто готовиться к матчам.

«Севилья» перестраивается, но они всегда хорошо играют в еврокубках. Помимо этого, нас ждёт долгий перелёт в Москву. В РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество — игровой ритм и всё такое. О «Мариборе» я знаю немногое, но будем готовиться, — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».